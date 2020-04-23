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Adanaspor yardımcı antrenörü hayatını kaybetti

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Adanaspor'da teknik direktör Coşkun Demirbakan'ın yardımcılığını yapan, eski futbolcu Zafer Karagöz hayatını kaybetti.
 23 Nisan 2020 22:18
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Adanaspor yardımcı antrenörü hayatını kaybetti

Futbola Gençlerbirliği'nde başlayan ve aralarında Konyaspor, Kayseri Erciyesspor, Sakaryaspor ve Eskişehirspor'un da bulunduğu çok sayıda takımda forma giyen Zafer Karagöz, bir süredir mide kanseri nedeniyle hastanede tedavi görüyordu.

45 yaşındaki Karagöz, bu sabah tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Antrenör Zafer Karagöz için son olarak görev yaptığı Adanaspor, kulübün sosyal medya hesabından, "Seni tanımak güzeldi. Mekanın cennet olsun hocam" mesajını paylaştı.

Memurlar.Net
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