Adanaspor yardımcı antrenörü hayatını kaybetti
TFF 1'inci Lig ekiplerinden Adanaspor'da teknik direktör Coşkun Demirbakan'ın yardımcılığını yapan, eski futbolcu Zafer Karagöz hayatını kaybetti.
|23 Nisan 2020 22:18
|Yazdır
Futbola Gençlerbirliği'nde başlayan ve aralarında Konyaspor, Kayseri Erciyesspor, Sakaryaspor ve Eskişehirspor'un da bulunduğu çok sayıda takımda forma giyen Zafer Karagöz, bir süredir mide kanseri nedeniyle hastanede tedavi görüyordu.
45 yaşındaki Karagöz, bu sabah tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Antrenör Zafer Karagöz için son olarak görev yaptığı Adanaspor, kulübün sosyal medya hesabından, "Seni tanımak güzeldi. Mekanın cennet olsun hocam" mesajını paylaştı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Mehmetçik, Hatice'nin Türk bayrağı talebi için seferber oldu
23 Nisan 2020 23:31
|75'lik nine örümcek gibi tırmandı, duvardan atlayarak kaçtı
23 Nisan 2020 22:56
|THY 'ay-yıldız'lı uçuşun görüntülerini paylaştı
23 Nisan 2020 22:51
|İnternetten oyun konsolu sipariş etti, paketten kase çıktı
23 Nisan 2020 22:34
|Ramazan'ın ilk teravih namazı evlerde kılındı
23 Nisan 2020 22:08
|Türkiye tek yürek oldu, İstiklal Marşı'nı okudu
23 Nisan 2020 21:26
|Pandemi döneminde sosyal destek ve yardımlaşma önemli
23 Nisan 2020 21:11
|Meteorolojiden zirai don uyarısı
23 Nisan 2020 20:44
|Karantinası tamamlayanlar teşekkür mektupları bıraktı
23 Nisan 2020 20:08
|Yurt genelinde 'Evde kal' çağrısına büyük oranda uyuluyor
23 Nisan 2020 20:03