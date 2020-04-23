1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Ali Babacan, tepkiler sonrası mesajını revize etti

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için yayınladığı mesajında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten bahsetmeyince tepki çekti. Babacan tepkiler üzerine yeni bir mesaj yayınlayarak "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla anıyorum" ifadelerine yer verdi.
 23 Nisan 2020 22:23
Yazdır
Ali Babacan, tepkiler sonrası mesajını revize etti

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, TBMM'nin kuruluşu nedeniyle paylaştığı mesaj sosyal medyada "Mustafa Kemal Atatürk'e yer vermediği" yönünde eleştiriler alınca ikinci bir paylaşımda daha bulundu.

AK Parti'den ayrıldıktan sonra kurduğu DEVA Partisi'nin genel başkanlığını yürüten Ali Babacan, TBMM'nin açılışının 100. yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Mesajında Mustafa Kemal Atatürk'ün anılmaması sosyal medyada yoğun eleştiri aldı.

MESAJINDA ATATÜRK'Ü ANMADI

Babacan'ın yaptığı ilk paylaşım şöyleydi: "100 yıl önce bugün temsil gücü yüksek, her görüşü önemli kılan bir meclis kuruldu. Milli egemenlik bu meclisin fikir zenginliği üzerinde yükseldi. Biz de ilk meclisin yüzüncü yılında 90 vatansever arkadaşımızla katılımcı ve çoğulcu bir demokrasi hedefiyle DEVA Partisi'ni kurduk. Her fikri değerli gören bir milli egemenlik anlayışıyla, tüm milletimizin özellikle de çocuklarımızın bayramını kutluyorum."

Babacan, gelen tepkiler üzerine yeni bir mesaj daha yayımlayarak Atatürk'ü andı.

MESAJINI REVİZE ETTİ

Babacan, Twitter hesabından yaptığı ikinci paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı dünya çocuklarına hediye eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla anıyorum. Çocuklarımızla buluşup hayallerini dinlediğimiz programın geniş halini aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
24 Nisan 2020'den önemli gündem başlıkları
24 Nisan 2020 00:27		 Tunç Soyer, 23 Nisan'daki hareketleriyle gündem oldu
24 Nisan 2020 00:24
Kılıçdaroğlu, evinin balkonunda İstiklal Marşı'nı okudu
23 Nisan 2020 23:43		 İstanbul Valisi, profiline maske taktığı fotoğrafını koydu
23 Nisan 2020 23:26
Erdoğan, Kanada Başbakanı ile telefonda görüştü
23 Nisan 2020 23:14		 Bakan Pakdemirli de İstiklal Marşı'nı balkondan okudu
23 Nisan 2020 23:08
İskenderun'daki cezaevine ilişkin iddialar yalanlandı
23 Nisan 2020 21:43		 TSK Komuta Kademesi, Mehmetçikle İstiklal Marşı okudu
23 Nisan 2020 21:37
Erdoğan ulusa seslendi ve çocuklar İstiklal Marşı'nı okudu
23 Nisan 2020 20:38		 Bakan Kasapoğlu tamilat verdi! İstiklal Marşı okunacak
23 Nisan 2020 20:33
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:24 - Tunç Soyer, 23 Nisan'daki hareketleriyle gündem oldu00:03 - Yargıtay'ın, kamu personelini ilgilendiren 2020 tarihli 17 yeni kararı23:48 - Oxford Üniversitesi, koronavirüs aşısı denemelerine başladı23:43 - Kılıçdaroğlu, evinin balkonunda İstiklal Marşı'nı okudu23:37 - Ziraat Bankası'nda hesabı olanlar dikkat!23:31 - Mehmetçik, Hatice'nin Türk bayrağı talebi için seferber oldu23:26 - İstanbul Valisi, profiline maske taktığı fotoğrafını koydu23:20 - Bitlis'te feci kaza 2 ölü, 18 yaralı23:14 - Erdoğan, Kanada Başbakanı ile telefonda görüştü23:08 - Bakan Pakdemirli de İstiklal Marşı'nı balkondan okudu
23:02 - Günde 10 bin kişi ziyaret ediyordu! Sessizliğe büründü22:56 - 75'lik nine örümcek gibi tırmandı, duvardan atlayarak kaçtı22:51 - THY 'ay-yıldız'lı uçuşun görüntülerini paylaştı22:46 - Orhan Gencebay pencereden İstiklal Marşı'nı okudu22:40 - Çin, DSÖ'ye 30 milyon dolar bağış yapacak22:34 - İnternetten oyun konsolu sipariş etti, paketten kase çıktı22:28 - Sağlıkçı anne babanın çocuklarına 23 Nisan sürprizi22:23 - Ali Babacan, tepkiler sonrası mesajını revize etti
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sosyal mesafenin uygulanmadığı, Anıtkabir ve Birinci Meclis'teki 23 Nisan törenleri hakkında ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Yargıtay'ın, kamu personelini ilgilendiren 2020 tarihli 17 yeni kararı
Tunç Soyer, 23 Nisan'daki hareketleriyle gündem oldu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
zihin yorgunluğu 1
yüzümüzü güldürenler 5
12 monkeys 1
ev topuzu 4
Vita Brevis 1
bir imamın 20 kişinin eczane borcunu ödemesi 3
ihbar etmek 1
gram altın 6
23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı 3
iftar çadırları ve toplu yemeklerin yasaklanması 1
SON İLANLAR
Troas Bölgesi Belediyeleri Katı Atık Yöetimi Geçici İşçi Alım İlanı
İçişleri Bakanlığı sözleşmeli 13 mühendis, avukat ve teknik personel alacak
Bursa Binted 3 İşçi Alacak
Sivas Ekbelsan Geçici 3 İşçi Alacak
Kırıkkale Bahşılı Belediyesi 3 İşçi Alacak
Giresun Bulancak Beton 1 İşçi Alacak
Çanakkale Karabiga Belediyesi 3 İşçi Alacak
Aydın Çipaş Çine Gıda 6 İşçi Alacak
Antalya Demre Hizmet 2 İşçi Alacak
Dokuz Eylül Üniversitesi sözleşmeli 40 sağlık personeli alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam