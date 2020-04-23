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75'lik nine örümcek gibi tırmandı, duvardan atlayarak kaçtı

Adıyaman'da Korona virüsünden dolayı evde kalmaktan sıkılan 75 yaşındaki yaşlı kadının, duvara tırmanarak caddeye çıkma girişimi görenleri hayrete düşürdü.
 23 Nisan 2020 22:56
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75'lik nine örümcek gibi tırmandı, duvardan atlayarak kaçtı

Adıyaman'da Korona virüsünden dolayı evde kalmaktan sıkılan 75 yaşındaki yaşlı kadının, duvara tırmanarak caddeye çıkma girişimi görenleri hayrete düşürdü.

Çocuklarının zincir ile kapattığı bahçe kapısını açamayan 75 yaşındaki Zahide Karakurt isimli yaşlı kadın sokağa çıkmak için çareyi duvara tırmanmakta buldu. Duvara tırmanın ve duvardan tutunarak aşağı inen yaşlı kadını gören komşuları şaşkınlıklarını gizleyemedi. Komşuların uyarılarına aldırış etmeyen yaşlı kadın kimseyi dinlemedi.

Örümcek gibi tırmanarak caddeye ulaşan yaşlı kadının azmi 'pes' dedirtti. İlerlemiş yaşına rağmen engel tanımayan yaşlı kadın, hareketleriyle gençlere taş çıkarttı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında 20 yaş altı ve 65 yaş üstü kişilerin sokağa çıkma kısıtlaması sonrasında evden çıkamayan Zahide Karakurt, kısıtlamanın bitmesini dört gözle bekliyor.

Türkçe bilmeyen yaşlı kadın Kürtçe, "Evet evde sıkılmaktan adeta deli olacağım. Bende kendimi oradan aşağıya attım. Taziyeye gidecektim bırakmadılar bende kendimi oradan aşağıya attım" dedi.

Zahide Karakurt'tun oğlu Yusuf Karakurt ise "Evde canı sıkılıyor. Duvarın üzerine çıkarak kendisini aşağıya attı. Bende kendisine bir daha dışarı giderse polis çağıracağımı söyledim. Kapıyı da zincirledik bir baktım bu defa duvarın üzerinden atladı. Evet evde çok sıkılıyor" diye konuştu.
İhlas Haber Ajansı
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