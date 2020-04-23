Bakan Pakdemirli de İstiklal Marşı'nı balkondan okudu

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 100. yılı dolayısıyla yürekler bir oldu, balkonlarda İstiklal Marşı coşkusu yaşandı.

Tarım ve Orman Bakanı Sayın Dr. Bekir Pakdemirli de bu coşkuya ailesi ile birlikte evinin balkonundan İstiklal Marşı'nı okuyarak eşlik etti.

Bakan Pakdemirli, bu yıl Meclis'in kuruluşunun 100. Yılı olması nedeniyle de ayrı bir önem kazanan bu bayramın, ülkemizin, Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk tarafından Türk milletine, türkün varlığına armağan edildiğini belirterek; "Gençlerimizle beraber, bugün salgın var belki gençlerimiz dışarıda değil ama bu coşkuyu hep birlikte yaşayalım istedik. Çok güzel bir coşku vardı, komşularımızla da hem balkondan selamlaştık, hem de Cumhurbaşkanımızın başlattığı bu kampanyada istiklal Marşımızı söyledik. Bugün evde kalmamız gerekiyor olabilir ama evde kalmak demek gönüllerimiz vatanımızda, milletimizde, bayrağımızda olmayacak demek değil, bugün hepimiz hep birlikte balkonlarımıza çıktık, istiklal marşımızı gönülden okuduk" dedi.

Bakan Pakdemirli'nin eşi Dr. Ahu Pakdemirli de salgın nedeniyle meydanlarda kutlanamasa da, bu coşkunun hiçbir zaman azalmayacağını belirtti ve "Komşularımızla birlikte bu günü coşkuyla kutluyoruz. Gönül isterdi ki bugün keşke çocukların okulunda onları halk oyunları oynarken, şiir okurken izleseydim. Ama böyle oldu, yine de buruk değil, çok güçlü kutluyoruz. Nice 100 yıllara diyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakan Pakdemirli'nin büyük oğlu Burak Pakdemirli ise bu bayramı çocuklara armağan eden Mustafa Kemal Atatürk'e teşekkürlerini sunarak "Gönül isterdi ki dışarda arkadaşlarımla kutlayabilseydim. İnşallah bugünler de geçecek. Bütün çocukların, arkadaşlarımın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyorum" dedi.