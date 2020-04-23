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Bitlis'te feci kaza 2 ölü, 18 yaralı

Bitlis'in Mutki ilçesinde meydana gelen traktör kazasında 2 kişi öldü, 18 kişi yaralandı.
 23 Nisan 2020 23:20
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Bitlis'te feci kaza 2 ölü, 18 yaralı

Bitlis'in Mutki ilçesinde meydana gelen traktör kazasında 2 kişi öldü, 18 kişi yaralandı.

Mutki ilçesine bağlı Çitliyol köyünden sabah saatlerinde traktörle yola çıkan köylüler dönüş yolunda kaza yaptı. Traktör römorkunda yolculuk eden 20 köylü römorkun devrilmesi yola saçıldı. Meydana gelen kazada Cuma Kardaş ile Yıldız Kar hayatını kaybederken, 4'ü ağır 18 kişi de yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulans ve köy minibüsleri ile Mutki, Bitlis ve Tatvan Devlet Hastanelerine sevk edildi. Yaralılardan 4'ünün ciddiyetini koruduğu, 18 kişinin ise tedavilerin devam ettiği bildirildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
İhlas Haber Ajansı
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