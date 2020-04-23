Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Bitlis'te feci kaza 2 ölü, 18 yaralı
Bitlis'in Mutki ilçesinde meydana gelen traktör kazasında 2 kişi öldü, 18 kişi yaralandı.
|23 Nisan 2020 23:20
|Yazdır
Bitlis'in Mutki ilçesinde meydana gelen traktör kazasında 2 kişi öldü, 18 kişi yaralandı.
Mutki ilçesine bağlı Çitliyol köyünden sabah saatlerinde traktörle yola çıkan köylüler dönüş yolunda kaza yaptı. Traktör römorkunda yolculuk eden 20 köylü römorkun devrilmesi yola saçıldı. Meydana gelen kazada Cuma Kardaş ile Yıldız Kar hayatını kaybederken, 4'ü ağır 18 kişi de yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulans ve köy minibüsleri ile Mutki, Bitlis ve Tatvan Devlet Hastanelerine sevk edildi. Yaralılardan 4'ünün ciddiyetini koruduğu, 18 kişinin ise tedavilerin devam ettiği bildirildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Yasağa rağmen sokağa çıkıp, ambulansa otostop çekti
23 Nisan 2020 21:58
|Kovid-19 şüphesiyle yattığı hastaneden kaçan çift yakalandı
23 Nisan 2020 21:53
|O polise sarılarak ağladı, vatandaşlar koronayı hiçe saydı
23 Nisan 2020 21:31
|Otomobil askeri araca çarptı: 3'ü asker 7 yaralı
23 Nisan 2020 18:40
|Silahlı saldırıda yaralanan Belediye Başkanı Şenel ve eşi taburcu edildi
23 Nisan 2020 16:28
|Yavru köpeği yere çarparak öldürdü
23 Nisan 2020 12:09
|İstanbul'da Kovid-19'u yenen doktor taburcu edildi
23 Nisan 2020 10:56
|Sosyal medyada 'Bingöl' esprisi nedeniyle soruşturma başlatıldı
23 Nisan 2020 09:51
|Yasa dışı yollarla getirilen 280 test kitine el konuldu
22 Nisan 2020 23:17
|14 yaşındaki çocuk drift yaparken yakalandı
22 Nisan 2020 22:16