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İstanbul Valisi, profiline maske taktığı fotoğrafını koydu

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, farkındalık oluşturmak için Twitter hesabının profiline maskeli fotoğrafını koydu.
 23 Nisan 2020 23:26
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İstanbul Valisi, profiline maske taktığı fotoğrafını koydu

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, farkındalık oluşturmak için Twitter hesabının profiline maskeli fotoğrafını koydu.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yeni tip korona virüse (Covid-19) yönelik maske ve sosyal mesafe konusunda farkındalık oluşturmak için sosyal medya hesabı Twitter'in profiline maskeli fotoğrafını koydu.
İhlas Haber Ajansı
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