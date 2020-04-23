Ziraat Bankası'nda hesabı olanlar dikkat!
|23 Nisan 2020 23:37
|Yazdır
Bankalar bu dönemlerde zaman aşımına uğrayan ve emanet hesaplarla ilgili peş peşe uyarılarda bulunuyor. Son olarak Ziraat Bankası'nın yapmış olduğu açıklama kapsamında, banka müşterilerinin en geç 15 Haziran mesai bitimine kadar hesaplarının açık olduğu şubeye gitmeleri konusunda önemli bir duyuru yayımladı.
ZİRAAT BANKASI'NDAN AÇIKLAMA
Ziraat Bankası, yapmış olduğu açıklamada şu ifadeyi kullandı:
"5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 62. maddesine göre bankalar nezdindeki mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklardan hak sahibinin en son talebi, işlemi, herhangi bir yazılı talimatı tarihinden başlayarak on yıl içinde aranmayanlar zamanaşımına tabidir. 01.11.2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Mevduat ve Katılım Fonunun Kabulüne, Çekilmesine ve Zamanaşımına Uğrayan Mevduat, Katılım Fonu, Emanet ve Alacaklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in 8. maddesi gereğince bankaların, zaman aşımına uğrayan mevduat, emanet ve alacakların listesini şubat ayının başından itibaren kendi internet sitelerinde dört ay müddetle ilan etmesi gerekmektedir. Zaman aşımına uğrayan hesaplar listesinde bilgileri yer alan müşterilerimizin/mirasçılarının en geç 15 Haziran 2020 tarihi mesai saati bitimine kadar hesaplarının bulunduğu şubeye geçerli kimlik belgeleri ile başvurmamaları halinde, zamanaşımına uğramış olan mevduat, emanet, hak ve alacakları yasa gereği Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na devredilecektir."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Koronavirüs sonrası dünyayı neler bekliyor?
23 Nisan 2020 20:50
|Turizm harcamalarında aslan payı 'yeme ve içme'ye ayrıldı
23 Nisan 2020 20:28
|Vatandaşlar karantina günlerinde en çok ne aldı?
23 Nisan 2020 20:23
|Tarihi gün! İlk test başarıyla sonuçlandı
23 Nisan 2020 19:15
|Getir, Banabi gibi kurumlar neden çalışamıyor?
23 Nisan 2020 19:01
|Çiftçiler: Koronavirüs iki yıl sürse bile hazırız
23 Nisan 2020 18:34
|HAVELSAN, çalışanlarının çocukları adına 1300 ağaç dikecek
23 Nisan 2020 11:48
|SPK yanıltıcı işlem yapan firmalara ceza kesti
23 Nisan 2020 09:29
|Dünyaca ünlü 'online alışveriş sitesi'ne dava açıldı
22 Nisan 2020 23:07
|Kamu sigorta şirketleri tek çatı altında birleştiriliyor
22 Nisan 2020 22:58