Kılıçdaroğlu, evinin balkonunda İstiklal Marşı'nı okudu
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) açılışının 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile saat 21.00'de evinin balkonunda İstiklal Marşı'nı okudu.
|23 Nisan 2020 23:43
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) açılışının 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile saat 21.00'de evinin balkonunda İstiklal Marşı'nı okudu.
CHP basın biriminden yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, TBMM'nin açılışının 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, TBMM Başkanlığının çağrısına istinaden, saat 21.00'de evinin balkonunda eşi Selvi Kılıçdaroğlu ve komşuları ile İstiklal Marşı'nı seslendirdi.
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