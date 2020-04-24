Tunç Soyer, 23 Nisan'daki hareketleriyle gündem oldu
İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer, 23 Nisan'da, bir kamyon kasasındaki sevinciyle, sosyal medyada gündem oldu
|24 Nisan 2020 00:24
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