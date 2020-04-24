24 Nisan 2020'den önemli gündem başlıkları
|24 Nisan 2020 00:27
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EKONOMİ
1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), nisan ayına ilişkin iktisadi yönelim istatistikleri, reel kesim güven endeksi ve imalat sanayi kapasite kullanım oranını açıklayacak.
(Ankara/10.00)
2- TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini duyuracak.
(Ankara/14.30)
3- Türkiye İstatistik Kurumu nisan ayına ilişkin sektörel güven endeksleri ile şubat ayı katı yakıtlar istatistiklerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
GÜNCEL
1- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor.
SPOR
1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil ve Süper Lig kulüp başkanları video konferans yöntemiyle toplanacak.
(14.00)
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