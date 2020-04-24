Tunceli'nin koronavirüs başarısı
|24 Nisan 2020 00:32
|Yazdır
Tunceli'de yeni tip koronavirüs testi pozitif çıkan ve tedavisi tamamlanan 8 hasta taburcu edildi. Tunceli Valisi Tuncay Sonel, "Şu ana kadar Tunceli'de tespit edilen 8 pozitif vakamızdan 7 hastamız önceki hafta taburcu olmuşlardı. Az önce kalan E.D. (27) adlı hastamız da taburcu oldu. Böylece iyileşip taburcu olan hasta sayımız 8 oldu. Şükürler olsun. Başhekimimiz nezdinde sağlık çalışanlarımızı tebrik ediyoruz" ifadelerini kullandı.
TEDBİRLER SALGININ YAYILMASINI ENGELLEDİ
Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının görülmesinin ardından 85 bine yakın insanın yaşadığı Tunceli'de alınan tedbirlerin sıkı şekilde uygulanması salgının yayılmasının da önüne geçti.
TEK-ÇİFT PLAKA UYGULAMASINA GEÇİLDİ
Türkiye'deki 30 büyükşehir ve Zonguldak ilinde sokağa çıkma yasakları henüz başlamamışken Tunceli Valiliği, 2 Nisan günü şehirde "tek-çift plaka" uygulaması başlattı. Şehre giriş çıkışlar, köy yolları dahil 9 noktada kontrol altına aldı. Bu uygulama salgının şehirde yayılmasının önüne geçen başlıca önlemlerden oldu.
ELAZIĞ İLE FERİBOT ULAŞIMI DURDURULDU
Tunceli Valiliğinin 28 Nisan'da aldığı kararla Keban baraj gölü üzerinde Elazığ'dan Çemişgezek ve Pertek ilçelerine yapılan feribot seferlerine kısıtlama getirildi. Bu kapsamda sadece tedarikçiler, ambulans ve cenaze aracı gibi hizmet birimlerinin yer aldığı araçların geçişine izin verildi.Tunceli'de koronavirüsü yenenlerin sayısı 8'e yükseldi. Kentte yeni vaka olmadı
200 BİN MASKE ÜRETİLDİ, ÜCRETSİZ DAĞITILDI
İldeki tekstil fabrikalarında 200 bin maske üretilerek, vatandaşlara ücretsiz dağıtıldı. Tunceli Valisi Tuncay Sonel, şehir merkezinde bizzat maske dağıtarak vatandaşların alması gereken önlemleri anlattı.
OTELLER SAĞLIK ÇALIŞANLARINA
Tunceli'deki 190 yataklı iki otel, 1 Haziran'a kadar sağlık çalışanlarına ücretsiz şekilde tahsis edildi. Sağlık çalışanlarının moral ve motivasyonunu yüksek tutmak için çalışmalar yapıldı.
TAM SAHA PRES
İçişleri Bakanlığı'nın açıkladığı önlem paketleri ve yayınlanan genelgelerin 'tam saha pres' mantığı ile yerine getirilmesi için şehirdeki tüm kamu kurumları Tunceli Valisi Tuncay Sonel tarafından koordine edildi. Tunceli'nin 7 ilçesinin kaymakamlıklarında alınan kararların uygulaması ve denetlenmesi için 24 saat kesintisiz çalışma yürütüldü. Bu koordinasyona Tunceli halkı da uyum sağlayıp destek olunca salgının şehirde yayılmasının önüne geçildi.
Tuncay Sonel, 2016'nın Haziran ayında yayınlanan kararname ile Tunceli Valisi olarak atandı. Vatandaşlarla yakın diyalog içinde olması ile bilinen Sonel Tunceli'de yapılan yatırımlarla da adından söz ettirdi. Sonel daha önce de 1997-1999 Ankara-Güdül, 1999-2001 Gümüşhane-Köse, 2001-2005 Kırklareli-Vize,2005-2008 Şanlıurfa-Birecik, 2008-2012 Trabzon-Of, 2012-2015 Konya-Seydişehir, 2015-2016 Balıkesir-Bandırma Kaymakamı ve 20 Aralık 2016-28 Haziran 2017 tarihleri arasında Kadıköy Kaymakamı olarak görev yaptı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Günde 10 bin kişi ziyaret ediyordu! Sessizliğe büründü
23 Nisan 2020 23:02
|Trabzon Havalimanı 1 ay süreyle uçuşa kapatıldı
23 Nisan 2020 21:48
|Türkiye'nin en kalabalık kenti, en sakin zamanını yaşıyor
23 Nisan 2020 19:19
|Rize'ye, sehayat izin belgesi olsa dahi, giriş yok
23 Nisan 2020 18:57
|Bursa'da koronavirüse bir kayıp daha
23 Nisan 2020 18:08
|O ilde köylere giriş ve çıkışlar 4 gün kısıtlandı
23 Nisan 2020 17:34
|Koronavirüse yakalanan dernek başkanı: Nasıl bulaştı anlamadım, 40 gündür evde izoleydim
23 Nisan 2020 17:12
|23 Nisan törenlerinde çocukları ayakkabıları temsil etti
23 Nisan 2020 16:59
|12 yaşındaki çocuk 23 Nisanda kayalıklardan düşerek öldü
23 Nisan 2020 16:48
|23 Nisan'da çocuklara Arda Turan sürprizi
23 Nisan 2020 16:38