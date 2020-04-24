İngiltere Başbakanı Boris Johnson görevine dönüyor
|24 Nisan 2020 01:52
|Yazdır
Geçtiğimiz haftalarda koronavirüs teşhisi ile yoğun bakıma alınan ve durumunun iyileşmesi üzerine önce yoğun bakımdan ardından da hastaneden taburcu edilen İngiltere Başbakanı Boris Johnson, görevinin başına dönüyor.
Telegraph gazetesi, Johnson'ın 27 Nisan Pazartesi günü görevinin başına döneceğini ve yardımcılarına gelecek hafta bakanlarla toplantılar ayarlaması emir verdiğini yazdı.
12 NİSAN'DAN BU YANA KIR EVİNDE DİNLENİYORDU
Boris Johnson'ın Mart sonunda Covid-19 testinin pozitif olduğu açıklanmış, İngiltere Başbakanı bu açıklamadan 10 gün sonra ise Londra'daki St. Thomas Hastanesi'nde "önlem amaçlı" tedavi altına alınmıştı. 6 Nisan Pazartesi günü hastanede yoğun bakıma alınan Johnson, 12 Nisan'da taburcu edilmişti.
Boris Johnson hastaneden taburcu olduktan sonra İngiltere Başbakanlarına tahsis edilen kır evinde dinlenmeye çekilmişti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Çin, DSÖ'ye 30 milyon dolar bağış yapacak
23 Nisan 2020 22:40
|İstanbul'a sağlık ekipmanlarını almak için İngiliz askeri uçağı geldi
23 Nisan 2020 18:05
|ABD ve İngiltere'de son 24 saatin bilançosu
23 Nisan 2020 17:24
|Merkel: Salgının son aşamasında yaşamıyoruz, hala başlangıçtayız
23 Nisan 2020 16:12
|Financial Times yazdı! İngiltere'nin imdadına Ankara yetişti
23 Nisan 2020 15:59
|DSÖ'den Türkiye için iyimser açıklama
23 Nisan 2020 14:13
|İran'dan ABD savaş gemilerini vururuz tehdidi
23 Nisan 2020 13:54
|'6 haftalık eğitimle koronavirüs hastalarını tespit edebilirler'
23 Nisan 2020 13:20
|Cezaevleri birer birer boşalıyor
23 Nisan 2020 08:20
|ABD'de ilk defa evcil hayvanlarda Kovid-19 tespit edildi
22 Nisan 2020 23:44