Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaştı: Umut göründü
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaştığı yeni mesajında 'umut göründü' ifadelerini kullandı...
|24 Nisan 2020 02:00
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Türkiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelesinde her gün yeni bir aşama kaydederken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından vatandaşların Ramazan Ayı'nı kutladı ve 'Umut göründü' ifadelerine yer verdi.
Umut göründü. Hilal göründü. Güzel günler yaklaşıyor. Ramazanınız kutlu olsun. pic.twitter.com/FuInkIsFcuDr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 23, 2020
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