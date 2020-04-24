Polis alımına dair 4 yönetmelikte değişiklik yapıldı

24 Nisan 2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan düzenlemelere göre, PMYO, POMEM ve PAEM'lere girişleri ve buradaki eğitimleri düzenleyen 4 adet yönetmelik de değişiklik yapılmıştır.

Memurlar.net olarak yönetmelikleri incelediğimizde yapılan değişiklikleri şu 4 başlıkta toplayabilir:

1- PMYO, POMEM ve PAEM'lere girişte kişinin askerlikle ilişkili olduğuna dair belge istenmeyecektir.

2- Askerde olduğu için kazandıkları halde kayıt yaptırmayan adayların hakları saklı tutulacaktır.

3- Askeralma Kanununa göre silah altında bulunduğu için geçici kaydı yapılamayan adaylar, müracaatları halinde bir sonraki eğitim programı planlamasına dahil edilecektir.

4- Kazanan adayların eğitim sonunda mezuniyetlerinde, Mesleki eğitim başarı puanının % 80'i ile disiplin notunun % 20'sinin toplamı ile başarı puanı belirlenmekteydi. Yeni düzenemede "% 80'i" ibaresi "% 70'i" olarak, "% 20'sinin" ibaresi ise "% 30'unun" olarak değiştirilmiştir.

İşte değişiklik yapılan yönetmelikler:

POLİS MESLEK YÜKSEKOKULLARI GİRİŞ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 - 17/5/2008 tarihli ve 26879 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Polis Meslek Yüksekokulları Giriş Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlükten kaldırılan fıkra:

Başvuruda istenen bilgi, belgeler ve başvuruların alınması

Madde 9 - (1) Adaylar;

c) Erkek adaylar için askerlik ile ilişiğinin bulunmadığı bilgisini,

MADDE 2 - Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının üçüncü cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddeye birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki ikinci fıkra eklenmiş ve diğer fıkra buna göre teselsül ettirilmiştir.

"25/6/2019 tarihli ve 7179 sayılı Askeralma Kanununa göre silah altında bulunması nedeniyle müracaat edemediğini belgeleyenler hariç, bu fıkrada belirtilen süreler içinde müracaat etmeyen ya da eksik belge ile gelen adaylar haklarını kaybetmiş sayılırlar ve bu adayların geçici kayıtları yapılmaz."

"(2) Askeralma Kanununa göre silah altında bulunduğu için geçici kaydı yapılamayan adaylar, müracaatları halinde bir sonraki Yüksekokul eğitim programı planlamasına dahil edilir."

Yürürlükten kaldırılan cümle:

Yedek aday çağırma

Madde 19- ...Bu süre içinde müracaat etmeyen ya da eksik belge ile gelen adaylar haklarını kaybetmiş sayılırlar ve bu adayların geçici kayıtları yapılmaz. ...

MADDE 3 - Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Askeralma Kanununa göre silah altında bulunan adaylar hariç, planlandıkları Yüksekokullara süresi içinde kayıt yaptırmayan adaylar, haklarından vazgeçmiş sayılırlar."

Değiştirilen 20. madde birinci fıkra, birinci cümle:

Madde 20 - (1) Planlandıkları Yüksekokullara süresi içinde kayıt yaptırmayan adaylar, haklarından vazgeçmiş sayılırlar.

MADDE 4 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 - Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

POLİS MESLEK EĞİTİM MERKEZLERİ GİRİŞ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 - 6/6/2015 tarihli ve 29378 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (l) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlükten kaldırılan bent: Erkek adaylar için intibak eğitiminin başladığı tarih itibarıyla 25/6/2019 tarihli ve 7179 sayılı Askeralma Kanununa göre silah altında bulunmamak.

MADDE 2 - Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 - Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının üçüncü cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddeye birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki ikinci fıkra eklenmiş ve diğer fıkra buna göre teselsül ettirilmiştir.

"25/6/2019 tarihli ve 7179 sayılı Askeralma Kanununa göre silah altında bulunması nedeniyle müracaat edemediğini belgeleyenler hariç, bu fıkrada belirtilen süreler içinde müracaat etmeyen ya da eksik belge ile gelen adaylar haklarını kaybetmiş sayılırlar ve bu adayların geçici kayıtları yapılmaz."

"(2) Askeralma Kanununa göre silah altında bulunduğu için geçici kaydı yapılamayan adaylar, müracaatları halinde bir sonraki POMEM eğitim programı planlamasına dahil edilir."

MADDE 4 - Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Askeralma Kanununa göre silah altında bulunan adaylar hariç, planlandıkları POMEM'lere süresi içinde kayıt yaptırmayan adaylar, haklarından vazgeçmiş sayılırlar."

MADDE 5 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 - Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

POLİS AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI POLİS AMİRLERİ EĞİTİMİ MERKEZİ GİRİŞ VE EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 - 16/7/2015 tarihli ve 29418 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Polis Akademisi Başkanlığı Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Giriş ve Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (15) numaralı alt bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 - Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin ikinci fıkrasının üçüncü cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"25/6/2019 tarihli ve 7179 sayılı Askeralma Kanununa göre silah altında bulunması nedeniyle müracaat edemediğini belgeleyenler hariç, bu fıkrada belirtilen süreler içinde müracaat etmeyen adaylar, mazeretleri ne olursa olsun haklarını kaybetmiş sayılırlar."

"(4) Askeralma Kanununa göre silah altında bulunduğu için geçici kaydı yapılamayan adaylar, müracaatları halinde bir sonraki PAEM eğitim programı planlamasına dahil edilir."

MADDE 3 - Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "% 80'i" ibaresi "% 70'i" olarak, "% 20'sinin" ibaresi ise "% 30'unun" olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 - Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

POLİS MESLEK EĞİTİM MERKEZLERİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 - 15/7/2015 tarihli ve 29417 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Polis Meslek Eğitim Merkezleri Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 22 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "% 80'i" ibaresi "% 70'i" olarak, "% 20'sinin" ibaresi ise "% 30'unun" olarak değiştirilmiştir.

Değiştirilen fıkra:

Mesleki eğitim başarı puanı ve mezuniyet sıralaması

(2) Mezuniyet sıralaması, mesleki eğitim başarı puanı ile disiplin notlarının birlikte değerlendirilmesiyle oluşturulan sıralamadır. Mesleki eğitim başarı puanının % 80'i ile disiplin notunun % 20'sinin toplamının en yüksek puandan itibaren sıralanmasıyla belirlenir. Sıralamanın oluşturulmasında puanların eşitliği halinde ise, sırasıyla disiplin notu ve Başkanlık tarafından tespit edilen derslerin sırasına göre bu derslerdeki başarı notlarının yüksekliği esas alınır. Mezuniyet sıralamasında, birinci sınav sonucunda geçenler kendi aralarında, ikinci sınav sonucunda geçenler kendi aralarında sıralanarak birinci sınav sonucunda geçenlerden sonra gelecek şekilde sıralanarak belirlenir.

MADDE 2 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 - Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.