BES'te, dövizli devlet katkısına kritik düzenleme
|24 Nisan 2020 03:10
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, dövizdeki artış sonrasında, BES'teki devlet katkılarına yönelik önemli bir düzenleme yaptı.
Otomatik BES'te Türk lirası cinsinden yapılan katkı payı ödemelerinde Devlet %25 katkı payı eklemesi yapmaktaydı. Bu uygulama aynen devam edecektir.
Ancak, 24 Nisan 2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan düzenlemeyle, dövizli katkı payı birikimlerinde, Devletin yapacağı katkı payı ödemesi %25'ten %10'a indirilmiştir.
İşte 24 Nisan 2020 tarih ve 31108 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Karar:
CUMHURBAŞKANI KARARI
Karar Sayısı: 2477
Ekli "Bireysel Emeklilik Sistemine Yabancı Para Cinsinden Yapılan Katkı Payı Ödemeleri için Devlet Katkısı Oranının Belirlenmesine Dair Karar"ın yürürlüğe konulmasına, 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununun ek 1 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.
BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNE YABANCI PARA CİNSİNDEN YAPILAN KATKI PAYI ÖDEMELERİ
İÇİN DEVLET KATKISI ORANININ BELİRLENMESİNE DAİR KARAR
Devlet katkısı oranı
MADDE 1- (1) 28/3/2001 tarihli ve 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununun ek 1 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca işveren tarafından ödenenler hariç katılımcı adına bireysel emeklilik hesabına ödenen katkı payları için devlet katkısı hesabında kullanılan oran, yabancı para cinsinden yapılan katkı payı ödemeleri için yüzde on olarak belirlenmiştir.
Yürürlük
MADDE 2- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 3- (1) Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.
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