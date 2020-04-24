İran, Ramazana bir gün geç başlayacak
|24 Nisan 2020 03:18
|Yazdır
İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, ülke lideri Ali Hamaney'e bağlı Hilal Gözlemleme Birimi Yetkilisi Ali Rıza Muvahhidnejad, yaptığı açıklamada, hilalin görünmemesi nedeniyle cumartesinin, ramazanın birinci günü olarak belirlendiğini ifade etti.
İran, geçen yıl da İslam dünyasının genelinden farklı olarak ramazana bir gün geç başlamıştı.
Irak ve Lübnan gibi ülkelerde yer alan Şiiler de ramazanın başlangıcı konusunda İran'a uyuyor.
Irak'ta da, Şiilerin en büyük dini merci Ayetullah Ali es-Sistani'nin ofisinden yapılan yazılı açıklamada, ramazan ayının ilk gününün cumartesi olarak belirlendiği ifade edilmişti.
Lübnan'daki Şiilerin dini mercisi konumundaki Yüksek Şii İslam Konseyi, ramazanın ilk gününün cumartesi olduğunu açıklamıştı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Trump, deri altına dezenfektan enjekte edilmesini önerdi
24 Nisan 2020 03:23
|İngiltere Başbakanı Boris Johnson görevine dönüyor
24 Nisan 2020 01:52
|Çin, DSÖ'ye 30 milyon dolar bağış yapacak
23 Nisan 2020 22:40
|İstanbul'a sağlık ekipmanlarını almak için İngiliz askeri uçağı geldi
23 Nisan 2020 18:05
|ABD ve İngiltere'de son 24 saatin bilançosu
23 Nisan 2020 17:24
|Merkel: Salgının son aşamasında yaşamıyoruz, hala başlangıçtayız
23 Nisan 2020 16:12
|Financial Times yazdı! İngiltere'nin imdadına Ankara yetişti
23 Nisan 2020 15:59
|DSÖ'den Türkiye için iyimser açıklama
23 Nisan 2020 14:13
|İran'dan ABD savaş gemilerini vururuz tehdidi
23 Nisan 2020 13:54
|'6 haftalık eğitimle koronavirüs hastalarını tespit edebilirler'
23 Nisan 2020 13:20