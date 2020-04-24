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Mustafa Çalık: Tehcir kararını alanların yanındayız

Araştırmacı yazar Mustafa Çalık sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 24 Nisan Tehcir kararının yıl dönümüzde, Balkanlardaki facianın bir benzerinin Doğu Anadolu'da yaşanmaması için karar alan herkesin önünde saygıyla eğildiğini belirtti.
 24 Nisan 2020 03:35
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Mustafa Çalık: Tehcir kararını alanların yanındayız

Araştırmacı yazar Mustafa Çalık sosyal medya hesabından , Ermeni tehcirine yönelik 6 maddelik bir açıklama yaptı.

Açıklamasında, Enver Paşa'dan "Şehidi Ala Gaazi-i Namdar" olarak öven Çalık, yaptığı açıkamlada, 24 Nisan Tehcir kararının yıl dönümüzde, Balkanlardaki facianın bir benzerinin Doğu Anadolu'da yaşanmaması için karar alan herkesin önünde saygıyla eğildiğini belirtti.

İsmail Küçükkılınç'ın Tehcir'le ilgili makalesini okumak için tıklayınız.

Memurlar.Net
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