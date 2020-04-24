İstanbul'da ramazan davulcuları maske takarak mesaiye başladı
|24 Nisan 2020 03:51
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Ramazan ayının vazgeçilmez geleneği davulcular, sahur mesailerine başladı.
Kentin pek çok noktasında belediyeler ve kaymakamlıklar tarafından belirlenen davulcular, ilk mesailerinde maske takarak sosyal mesafe kuralına uygun hareket etti.
Zeytinburnu Seyitnizam Mahallesi sorumlusu Zeytinburnu Roman Dernek Başkanı Mehmet Selçik, ekibindeki davulcuları toplayarak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle dikkat etmeleri gereken kurallar hakkında uyarılarda bulundu.
Ramazan ayının İslam alemine hayırlara vesile olması dileğinde bulunan Selçik, ekip arkadaşlarına İçişleri Bakanlığının genelgesine uygun olarak hareket etmelerini söyledi.
Salgın nedeniyle apartmanlara girerek bahşiş toplanılmayacağını belirten Selçik, "İcra ettiğimiz davul çalma işini sadece ramazan ayında yapıyoruz. Gönlünden bahşiş vermek geçen vatandaşlarımız, zaten sepetiyle salıyor. Halkımız bu konuda çok duyarlı. Ben Zeytinburnu Kaymakamımızın uyarısını yine söylüyorum. Kesinlikle bahşiş için apartmanlara çıkmıyoruz. Yönetmeliğe uyuyoruz." dedi.
Davulcuları maske takmaları konusunda özellikle uyaran Selçik, "İnşallah bu virüsten kurtulmanın sevincini bayramda yaşarız." temennisinde bulundu.
Ramazan davulcuları daha sonra ilk mesaileri için sokaklara dağıldı.
Davul seslerini ve ilahileri duyan birçok vatandaş ise evlerinin balkonlarına çıkarak davulcuları selamladı.
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