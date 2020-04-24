Dünyaya ilaç olduk:53 ükeye tıbbi malzeme yardımı yapıldı

Kovid-19'la mücadelede dünyaya örnek olan Türkiye, aynı zamanda milli imkanlarla üretilen tıbbi yardım paketlerini de ihtiyacı olan ülkelere gönderiyor. Şimdiye dek 100'den fazla ülkeden yardım talebi gelirken bunlardan 53'üne olumlu cevap verildi. Türkiye aralarında ABD, Çin, Almanya, İngiltere, İspanya, İtalya, İrlanda, İran, Sırbistan, Tunus, Kosova, Bosna Hersek, Somali ve Filistin'in de bulunduğu 53 ülkeye uçaklar dolusu malzeme gönderdi. İlk destek, salgının kaynağı Çin'e verildi. 31 Ocak'ta içerisinde bin adet biyolojik tehlike tulumu, 93 bin 500 filtreli maske, 500 medikal koruyucu gözlük ve 10 bin non-steril takviyeli ekipman bulunan destek paketleri virüsün merkezi Çin'e ulaştırıldı.

ÇİN, İRAN, IRAK, LÜBNAN...

Çin'den sonra komşumuz Bulgaristan'a 11 Mart tarihinde 50 bin maske, 100 bin tulum ve 100 bin koruyucu gözlük teslim edildi. Yavru vatan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne ise 13, 21, 28 Mart tarihlerinde 72 milyon liralık finansal kaynak, tanı kiti, aşı, ilaç ve diğer ekipmanların bulunduğu bir uçak dolusu tıbbi malzeme gönderdi. KKTC'ye destekler devam ediyor. Yine komşumuz İran'a da 17 Mart'ta 10 bin tanı kiti, 4 bin 715 tulum, 20 bin önlük, 2 bin 4 gözlük, 4 bin N95 maske ve 73 bin 3 katlı maske yardımı yapıldı. Irak'a ise 19 ve 31 Mart tarihlerinde 30 bin maske, 475 adet gıda kolisi ve dezenfektan gönderildi. Türkiye, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında Lübnan'a da gıda yardımında bulundu. Türkiye'nin Beyrut Büyükelçiliği üzerinden ulaştırılan yardımlar, ülkenin en yoksul bölgesi Trablusşam ve Akkar kentlerindeki 600'ü aşkın aileyle paylaşıldı.

AVRUPA RAHATLADI

Avrupa'da Kovid-19'dan en çok etkilenen İtalya ve İspanya'nın da yaraları sarıldı. Bu ülkelere 1 Nisan'da destek paketleri gitti. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) bünyesindeki askeri fabrikalarda, dikimevlerinde ve Makina Kimya Endüstrisi Kurumunda üretilmiş maske, kıyafet, antibakteriyel sıvı gibi malzemeler askeri kargo uçaklarıyla gönderildi. Türkiye'nin yardımları, virüs nedeniyle çok zor günler yaşayan bu ülkelerde hükümet yetkililerine duygu dolu anlar yaşattı. Koronovirüsle mücadele kapsamında Güney Amerika ülkesi Kolombiya'ya da 24 Mart'ta 26 bin tanı kiti gönderildi.

Talha Menteş