Biraz daha sabır: Bir çuval inciri berbat etmeyelim

Türkiye'nin koronavirüsle ile verdiği mücadelede gelinen noktayı değerlendiren Bilim Kurulu üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, "Rehavete kapılmadan biraz daha sabretmemiz gerekiyor. Yoksa bir çuval incir berbat olabilir" uyarısında bulundu.

NORMALLEŞMEYE BAŞLAYACAĞIZ

Kayıpmaz, baharın gelmesiyle vatandaşların rehavete ve paniğe kapılmaması gerektiğini belirterek şu mesajları verdi: "Geçtiğimiz iki hafta sonu 31 şehrimizde uygulanan kısıtlamaların hiç şüphesiz ki salgın hastalığın kontrolü anlamında olumlu etkileri oldu. 22 Nisan tarihi itibariyle açıklanan sayısal verilere baktığımızda da bu etkiler açıkça görülüyor. Baharın gelmesiyle birlikte hava sıcaklıklarının artması da insanlar üzerinde bir rehavete sebep olabilirdi. Kısıtlamalarla bu rehavet ortamının önüne geçildiği kanısındayım. Tabi ki bu olumlu tablonun oluşmasında en büyük pay, kısıtlamalara uyum gösteren milletimizindir. Ümit ediyorum ki bundan sonraki süreçte de özellikle ramazan ayında, panik ile rehavet havaları arasında kuracağımız denge ile bayram sonrasında normalleşme sürecine başlayabileceğiz."

BİR ÇUVAL İNCİR BERBAT OLMASIN

"Her ne kadar servislerde ve yoğun bakımlardaki yatak doluluk oranlarımız şu an için istediğimiz seviyede olsa da 10 Nisan akşamında yaşanan durum gibi sosyal mesafenin hiçe sayıldığı kitlesel sokağa çıkışlar, tüm olumlu gelişmelerin bir anda tersine dönmesine sebep olabilir. Bu nedenle hükümetimiz 4 günlük kısıtlama kararı almıştır. Diğer şehirlerimizdeki insanlarımızın da gönüllü olarak evlerinde kalarak bu sürece destek olmalarını bekliyoruz. İlk vakanın görüldüğü 11 Mart'tan bu yana milletimiz evde kalmak konusunda çok büyük emek sarf etti. Şimdiye kadar sarf edilen bu emeklerin zayi olmaması için rehavete kapılmadan biraz daha sabretmemiz gerekiyor. Yoksa bir çuval incir berbat olabilir."

En iyi ülkeyiz

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesini değerlendiren Kayıpmaz "Türkiye'nin bu süreci dünyada en iyi yöneten ülke olduğunu düşünüyorum. Üstelik bütün süreç kayıtlı ve bu kayıtlar da son derece şeffaf biçimde milletimizle ve Dünya Sağlık Örgütü ile paylaşılırken. Hastanelerimizde acil olmayan vakaların ameliyatlarının ve tetkik-tedavi süreçlerinin ertelenmesiyle birlikte elde edilen yatak ile sağlık kapasitesi, salgından etkilenen vatandaşlarımızın tetkik ve tedavisi sürecinde kullanıldı. Şu ana kadar sağlık kapasitemizi zorlayacak bir durumla da çok şükür karşılaşmadık" ifadelerini kullandı.