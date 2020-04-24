En çok kasiyer, kurye, tekstil işçisi ve çağrı merkezi talep edildi
İŞKUR, 14 bin 142 kişi için 5 bin 27 iş ilanı yayımladı. İlanların 2 bin 888'i son 15 günde girilirken, talebin bin 360'ı 10 büyükşehirden geldi. En çok kasiyer, kurye, tekstil işçisi ve çağrı merkezi çalışanı aranıyor.
|24 Nisan 2020 07:10
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