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En çok kasiyer, kurye, tekstil işçisi ve çağrı merkezi talep edildi

İŞKUR, 14 bin 142 kişi için 5 bin 27 iş ilanı yayımladı. İlanların 2 bin 888'i son 15 günde girilirken, talebin bin 360'ı 10 büyükşehirden geldi. En çok kasiyer, kurye, tekstil işçisi ve çağrı merkezi çalışanı aranıyor.
 24 Nisan 2020 07:10
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En çok kasiyer, kurye, tekstil işçisi ve çağrı merkezi talep edildi
Koronavirüs döneminde zorunlu olarak işten çıkarmalar ve ücretsiz izin dönemleri yaşanırken, bir yandan da şirketler yeni işçi almak için ilana çıkıyor. Beden işçisinden kasiyere, TIR şoföründen mühendise kadar birçok alanda 14 bin 142 eleman için İşkurda açık iş ilanı bulunuyor. Eleman arayan şirketlerle iş arayan çalışanlar arasında köprü görevi yapan İşkur, güncel duyurularında eleman arayan şirketlerin taleplerini ilan ediyor. Adeta çalışmak isteyene iş çok dedirten duyuruya göre hemen hemen her uzmanlık alanında eleman aranıyor. İşkur'un 2020 işe yerleştirme sayısı da 270 bin 120 olarak dikkat çekiyor. 2 BİN 884 İLAN SON 15 GÜNDE GİRİLDİ Türkiye genelinde girilen toplam 5 bin 27 iş kolundan 2 bin 884'ü son 15 günde girildi. Yeni iş ilanlarından bin 360'ı ilk 10 büyük şehrinden geldi. İstanbul 784 toplam ilan ile öne çıktı. Şehirde 419 açık iş ise son 15 günlük sürede işveren tarafından girildi. İstanbul'u 475 iş ilanı ile Ankara takip etti. Ankara'da da söz konusu ilanların 303'ü son 15 günde girildi. İzmir'de 355 ilanın 207'si, Bursa'da 202 ilanın 104'ü, Antalya'da 141 ilanın 82'si, Adana'da 47 ilanın 31'i, Konya'da 179 ilanın 100'ü son 15 günde girildi. Gaziantep, Şanlıurfa ve Mersin'de de açık ilanların en az yüzde 50'si yeni taleplerden oluştu. KASİYER, DİKİŞÇİ VE PAKETLEME ÖNE ÇIKTI Virüs nedeniyle insanların evden çıkmadığı ve alışverişin evden yapıldığı bu günlerde bazı iş kollarında da yeni eleman ihtiyacının arttığı gözlendi. İşçi ilanlarında nitelikli işlerin yanı sıra beden işçisi gibi nitelik aranmayan işlerde de artış yaşandı. Bu alanda talep edilen işçi sayısı 3 bin 262 oldu. İkinci sırayı 465 eleman sayısıyla temizlik görevlisi ilanı aldı. Virüs nedeniyle iş hacmi artan marketler ve çağrı merkezlerinden de açık iş ilanlarında eleman talebi son bir ayda hızla arttı. Böylece üçüncü sıraya 420 kişilik talep ile kasiyer yerleşti. Onu, 362 kişi ile makineci dikişçi, 337 kişilik istihdam ile paketleme işçisi ve 284 ile çağrı merkezi müşteri temsilcisi takip etti. MAKİNECİ TALEBİ DE YÜKSEK Yoğun olarak talep edilen iş kolları arasında ön muhasebeci, dokuma konfeksiyon makinecisi, reyon görevlisi, kaynakçı, güvenlik görevlisi, online satış danışmanı, müşteri temsilcisi ve depo görevlisi de yer aldı. Bu durum virüs sonrası hangi sektörlerde iş hacminin arttığını da gösterdi. Son 15 günde girilen yeni işlerde patronlar ağırlıklı olarak ilkokul mezunu çalışan talep etti. 2 bin 884 yeni açık ilanın bin 557'sinde eğitim durumunun ilkokul mezunu olması yeterli kriter olarak girildi. İŞ İSTEYEN KAYIT YAPTIRMALI İŞKUR'un resmi web sitesinde düzenli aralıklarla yayınlanan ilanları, sistemde aktif kaydı bulunan her vatandaş görüntüleyebiliyor. İş ilanlarına bakabilmek için ilk adımda iş arayan ya da iş veren olma durumunun belirtilmesi gerekiyor. Sonrasında aranılan özel bir pozisyon, nitelik, meslek, beceri veya firma adı varsa o yazılıyor. Kriter belirlemeden tüm ilanları da görmek mümkün. İlanlara başvuru yapacak olanlar için İŞKUR üzerinden önemli uyarılarda bulunuyor. Bu uyarıları da dikkatle okumak şart.
Memurlar.Net
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