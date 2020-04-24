Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurdun güney ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güneyi, Güneydoğu Anadolu, Denizli, Muğla, Konya, Karaman, Niğde, Tunceli, Kars, Erzurum, Ağrı ve Iğdır çevreleri ile Aydın'ın güney kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Antalya'nın doğu ilçeleri, Adana'nın güney kesimleri, Hatay'ın batı ilçeleri ile gece saatlerinde Diyarbakır'ın doğu kesimleri, Bitlis'in kuzey ilçeleri ve Muş'un güney kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Güney kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve doğu, yurdun güneydoğu kesimlerinde güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Antalya'nın doğu ilçeleri, Adana'nın güney kesimleri, Hatay'ın batı ilçeleri ile gece saatlerinde Diyarbakır'ın doğu kesimleri, Bitlis'in kuzey ilçeleri ve Muş'un güney kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde hafif, yükseklerinde yer yer orta kuvvette zirai don olayı beklendiğinden, zirai faaliyetlerle uğraşan vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.