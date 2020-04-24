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Suriye'den gelen merminin isabet ettiği çocuk öldü
Mardin'in Nusaybin ilçesinde, Suriye'nin Kamışlı kentinden geldiği ileri sürülen merminin isabet ettiği 10 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti.
|24 Nisan 2020 07:20
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İddiaya göre, dün akşam saatlerinde Nusaybin'e sınır komşusu Suriye'nin Haseke iline bağlı Kamışlı ilçesinde iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Silah sesleri yaklaşık 15 dakika sürdü. Bu sırada evleri Suriye sınırına yakın mesafedeki Yeşilkent Mahallesi'nde bulunan 10 yaşındaki Rojin Ece, başına isabet eden kurşunla ağır yaralandı. Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırılan minik çocuk yapılan ilk müdahaleden sonra Kızıltepe'ye sevk edildi. Burada yapılan tüm müdahaleye rağmen Rojin Ece bugün hayatını kaybetti. Minik çocuğun cenazesi otopsi yapılmak üzere morga konuldu.
Polisin soruşturması sürüyor.
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