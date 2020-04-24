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65 yaş üstüne MHP'den iftar ve kumanya

MHP yönetimi, yeni tip koronavirüs pandemisi sebebiyle toplu iftar programları yapılmaması kararı alınmasının ardından MHP'li 234 belediye başkanına ikaz yazısı gönderdi
 24 Nisan 2020 07:50
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65 yaş üstüne MHP'den iftar ve kumanya

Belediye başkanlarına "Özellikle 65 yaş üstü ve ihtiyaç sahibi olan vatandaşlara kumanya veya sıcak yemek gönderilmesi konusunu ihmal etmeyin. Bu süreçte onları yalnız bırakmamalıyız" denildi. Yazıda ayrıca "Belediye başkan ve parti yöneticileri, vatandaşın iftar ile sahur sofrasına telefon veya video-konferans yoluyla katılıp bu dönemde destek olmalı.

Uzaktan da olsa dayanışmalarını göstermeli" uyarıları yer aldı. Başkanlardan ayrıca ihtiyaç sahibi ailelere maske ve hijyenik malzeme temin etmeleri de istendi.

Ebru Karatosun

Türkiye
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