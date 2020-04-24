65 yaş üstüne MHP'den iftar ve kumanya
MHP yönetimi, yeni tip koronavirüs pandemisi sebebiyle toplu iftar programları yapılmaması kararı alınmasının ardından MHP'li 234 belediye başkanına ikaz yazısı gönderdi
|24 Nisan 2020 07:50
|Yazdır
Belediye başkanlarına "Özellikle 65 yaş üstü ve ihtiyaç sahibi olan vatandaşlara kumanya veya sıcak yemek gönderilmesi konusunu ihmal etmeyin. Bu süreçte onları yalnız bırakmamalıyız" denildi. Yazıda ayrıca "Belediye başkan ve parti yöneticileri, vatandaşın iftar ile sahur sofrasına telefon veya video-konferans yoluyla katılıp bu dönemde destek olmalı.
Uzaktan da olsa dayanışmalarını göstermeli" uyarıları yer aldı. Başkanlardan ayrıca ihtiyaç sahibi ailelere maske ve hijyenik malzeme temin etmeleri de istendi.
Ebru Karatosun
1 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Dünyaya ilaç olduk: 53 ükeye tıbbi malzeme yardımı yapıldı
24 Nisan 2020 06:23
|Mustafa Çalık: Tehcir kararını alanların yanındayız
24 Nisan 2020 03:35
|Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaştı: Umut göründü
24 Nisan 2020 02:00
|Haydar Baş'ın oğlu BTP Genel Başkanı oldu
24 Nisan 2020 01:31
|TBMM Başkanı Şentop'tan Ramazan ayı mesajı
24 Nisan 2020 00:41
|24 Nisan 2020'den önemli gündem başlıkları
24 Nisan 2020 00:27
|Tunç Soyer, 23 Nisan'daki hareketleriyle gündem oldu
24 Nisan 2020 00:24
|Kılıçdaroğlu, evinin balkonunda İstiklal Marşı'nı okudu
23 Nisan 2020 23:43
|İstanbul Valisi, profiline maske taktığı fotoğrafını koydu
23 Nisan 2020 23:26
|Erdoğan, Kanada Başbakanı ile telefonda görüştü
23 Nisan 2020 23:14