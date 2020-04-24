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Azerbaycan, Ukrayna ve İsviçre'den getirilen vatandaşla gözlem altına alındı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yurt dışından getirilen vatandaşlar, gözlem altında tutulacakları yerlere götürüldü
 24 Nisan 2020 08:40
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Azerbaycan, Ukrayna ve İsviçre'den getirilen vatandaşla gözlem altına alındı

AZERBAYCAN


Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Azerbaycan'dan Nevşehir Kapadokya Havalimanı'na getirilen 299 vatandaş, buradan da kara yoluyla Niğde'ye götürüldü.

Azerbaycan'dan, Türk Hava Yolları'na ait uçakla Nevşehir'e gelen 10'u çocuk 299 kişi pasaport ve sağlık kontrolünden geçirildi.

Yolcular, işlemlerin ardından 14 gün süre gözlem altında tutulacakları yurda yerleştirilmek üzere otobüslere bindirilerek polis eşliğinde Niğde'ye hareket etti.

UKRAYNA

Ukrayna'dan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Tokat'a getirilen Türk vatandaşları, yurtlara yerleştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının çalışmasıyla 59 ülkeden yaklaşık 25 bin vatandaşın, ramazan ayını ve bayramı evlerinde geçirebilmesi amacıyla başlatılan tahliye operasyonu kapsamında, Ukrayna'dan THY uçağıyla Sivas Havalimanı'na iniş yapan 323 Türk vatandaşı, polis eşliğinde otobüslerle Tokat'a getirildi.

Yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde getirilen yolcular, Gençlik ve Spor Bakanlığına ait Ballıca ve Şehit Aydoğan Aydın Öğrenci yurtlarına yerleştirildi.

Yurtlarda 14 gün gözlem altında tutulacak vatandaşların ihtiyaçları, Tokat Valiliği, İl Sağlık Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, AFAD ile Türk Kızılay tarafından karşılanacak.

İSVİÇRE

İsviçre'den, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Türkiye'ye getirilen 155 Türk vatandaşı Amasya'da öğrenci yurduna yerleştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının çalışmasıyla 59 ülkeden yaklaşık 25 bin vatandaşın, ramazan ayını ve Ramazan Bayramı'nı evlerinde geçirebilmesi amacıyla başlatılan tahliye operasyonu kapsamında, İsviçre'den 155 Türk vatandaşını taşıyan Türk Hava Yolları (THY) uçağı, Merzifon Havalimanı'na indi.

Apronda pasaport kontrolü yapılan ve sağlık taramasından geçirilen yolcuların bavulları, AFAD ekiplerince dezenfekte edildi.

Vatandaşlar otobüslerle, karantina sürecini geçirecekleri Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Hüsnüşah Hatun Öğrenci Yurdu'na getirildi ve burada AFAD ve yurt görevlilerince karşılanarak odalarına yerleştirildi.

Tayland'dan getirilen 82 Türk vatandaşı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, 14 günlük karantina sürelerini geçirmeleri için İzmir'in Bornova ilçesindeki öğrenci yurduna yerleştirildi.

Uçakla İzmir Adnan Menderes Havaalanı'na iniş yapan vatandaşlar, ateşleri ölçüldükten sonra dezenfekte edilen otobüslere bindirildi.

Otobüslerde sosyal mesafeye uygun şekilde oturan vatandaşlar, ekiplerce alınan güvenlik önlemleri altında Gençlik ve Spor Bakanlığı İzmir Yörük Ali Efe Öğrenci Yurdu'na götürüldü.

Burada sırayla ve sistemli bir şekilde yurda alınan vatandaşlar, kendileri için belirlenen odalara yerleştirildi.


Anadolu Ajansı
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