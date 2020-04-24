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Sağlık Bakanlığı'na evlerden zor sorular

Koronavirüs karantinası sürecinde evde kalmak zorunda kalan vatandaşlar Sağlık Bakanlığı'nın psikolojik destek hatlarını telefon yağmuruna tuttu. Sağlık çalışanları da telefonla destek aldı
 24 Nisan 2020 09:10
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Sağlık Bakanlığı'na evlerden zor sorular


Milliyet'ten Aykut Yılmaz'ın haberine göre: Sağlık Bakanlığı'nın 81 ilde kurduğu psikososyal destek hatları evde zor zamanlar geçiren vatandaşın ve sağlık çalışanlarının umudu oldu. Yaklaşık bir aylık süre içinde destek hatlarına 25 bin 261 kişi başvurdu. Destek hattındaki uzmanlara danışan ailelerden en fazla "Ev içerisinde çocuklarımı nasıl yönetebilirim?" sorusu gelirken, süreçle ilgili ise "Virüs ne zaman sona erecek?" sorusu ilk sırada yer aldı.

Koronavirüs salgınına karşı yoğun mücadele veren sağlık çalışanları ise en çok "Aileme ve yakınlarıma bulaştırma ihtimali beni çok kaygılandırıyor bu durumla nasıl başa çıkabilirim?" sorusunu yöneltti.

25 binden fazla soru

Kovid-19 ile mücadele kapsamında Sağlık Bakanlığı 30 Mart itibarıyla 81 ilin tamamında, psikososyal destek hatlarını aktif hale getirdi. Halkın ve sağlık çalışanlarının değişen günlük yaşam alışkanlıkları, kendileri ve sevdikleri için duydukları yoğun kaygı, yaşadıkları öfke, korku, çaresizlik gibi duygulardan kaynaklı stresin en aza indirebilmesi, kronik ruhsal bozukluğu olan ve takibi gereken bireylere ve ailelerine verilen desteğin sürdürülmesi, sosyoekonomik sorunlar yaşayanlara doğru yönlendirmenin yapılması için kurulan hatlarda, salgın öncesinde de illerinde görev yapmakta olan yetişkin ve çocuk ergen psikiyatristleri, psikolog, sosyal çalışmacı ve çocuk gelişimcilerden oluşan ekipler hizmet vermeye başladı. Psikososyal destek hattına 23 Mart-20 Nisan 2020 tarihleri arasında 4 bin 9'u sağlık çalışanı olmak üzere toplam 25 bin 261 kişi başvurdu.

Psikososyal Destek Danışmanlık hatlarına vatandaşlardan en çok kaygı düzeyindeki artışla bağlantılı başvuru geldi. Bu çerçevede ağırlıklı olarak uzmanlara şu sorular yöneltildi:

Kaygılarını anlattılar

"Süreç içerisinde ruh haline yansıyan olumsuz etkileri (anksiyete bozukluğu, endişe, ruhsal çökkünlük, uyku bozukluğu, yeme bozukluğu, madde bağımlılığı, panik atak, depresyon) nasıl düzenleyebiliriz? Yakın temas ve aileye hastalığı bulaştırma konusunda yaşanılan kaygıları nasıl minimuma indirebiliriz? Kovid-19 muyum şüphesiyle yaşadığım anksiyete sorunlarından nasıl kurtulabilirim? Salgın nedeniyle yaşadığımız stresi nasıl yönetebiliriz? Stresle baş etmek için aşırı sigara kullanımını azaltmayı nasıl sağlayabiliriz? Daha önce kaygım vardı şimdi daha da arttı ne yapabilirim?"

Aile ile ilgili konularda ise "Ev içerisinde çocuklarımı nasıl yönetebilirim?" sorusu ilk sırada yer aldı. Bu soruyu, "Birlikte yaşadığımız yaşlıları nasıl telkin edebiliriz? Bu süreçte aile fertleri ev içerisinde nasıl vakit geçirebilirler? Aile içerisindeki iletişim sorunlarını nasıl çözebiliriz? Çocuklara bu durum anlatılmalı mı? Nasıl anlatılmalı?" soruları takip etti.

Virüs ne zaman bitecek?

Süreçle ilgili ise uzmanlara en çok "Virüs ne zaman sona erecek?" sorusu yöneltildi. Herkesin cevabını merakla beklediği bu soruyu, "Kovid-19 vakası görülen hastaneler hakkında bilgi edinebilir miyiz? Hastanede yatan yakınlarımızın durumu hakkında bilgi edinebilir miyiz? İlacı biten psikiyatri hastaları ilaçlarını nasıl ve nereden temin edebilirler? Fiziksel semptomlar ile ilgili en doğru bilgiler nelerdir? Sokağa çıkma yasağı ile ilgili nasıl bilgi edinebiliriz?" soruları izledi.

'Bulaştırma ihtimali çok kaygılandırıyor'

Psikososyal Destek Danışmanlık hatlarına başvuran sağlık çalışanları ise ağırlıklı olarak şu soruları yöneltti:
"Aileme, yakınlarıma bulaştırma ihtimali beni çok kaygılandırıyor bu durumla nasıl başa çıkabilirim? Bu hastalık ya beni de bulur ve sevdiklerime zarar verirse ben ne yaparım? Kendimde ve yakınlarımda sürekli kovid-19 tanılarının olup olmadığını kontrol ediyorum ne yapmalıyım? Stres ve kaygı durumları ile nasıl baş edebilirim?"
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