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100 bin sosyal konut kurası çekileceği tarih belli oldu

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kura çekilişleri ertelenen '100 Bin Yeni Sosyal Konut'un kuraları, 28 Nisan 2019 Salı günü yeniden başlıyor. Kuralar, salgın sürecinde tedbir amaçlı olarak internet ortamına alınmış; ancak kurada çıkmayan başvuru sahiplerinin başvuru bedellerini almak için bankalara giderek yoğunluk oluşturmasını engellemek için ertelenmişti.
 24 Nisan 2020 09:20
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100 bin sosyal konut kurası çekileceği tarih belli oldu

Milliyet'ten Duygu Erdoğan'ın haberine göre: Bankaların bu soruna karşı bir altyapı geliştirmesiyle; aralarında Ankara, Bursa, Eskişehir, Antalya, Muğla gibi kuraların da olduğu yeni takvim açıklandı. Buna göre, 28 Nisan Salı günü Manisa projeleriyle başlayacak kura çekimleri, 29 Temmuz Çarşamba günü Eskişehir projesiyle son bulacak.

Yine internette

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın koordinasyonu, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın desteğiyle Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen '100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi'nde kura çekimleri 24 Şubat'ta başlamış, salgın tedbirleri kapsamında 12 Mart'tan itibaren tüketicilerin katılımına kapalı olarak canlı yayında noter huzurunda gerçekleştirilmişti. 23 Mart'tan itibaren ise kuralara ara verilmişti.

28 Nisan 2020 tarihinde başlayacak kuralar TOKİ sosyal medya hesaplarından (Twitter, Facebook, YouTube) canlı yayınlanacak. 28 Nisan 2020 Salı günü, Manisa Köprübaşı 75 konut, Manisa Akhisar 125 konut, Manisa Salihli 150 konut ve Denizli 118 konut projeleri için kura yapılacak.

81 ilde yatay mimari

Başvuruda bulunan vatandaşlar, tüm kura takvimine www.toki.gov.tr adresinden ulaşabilecek.

100 Bin Yeni Sosyal Konut projesi yatay mimari esaslı, aile, komşuluk ve mahalle kültürünü yaşatacak şekilde tasarlanıyor. TOKİ tarihinde bir ilk olan 100 bin sosyal konutu kapsayan bu kampanya, 81 ilde hayata geçiriliyor.

İadeler EFT ve ATM'den

Koronavirüs tedbirleri kapsamında, bankalar kurada hak sahibi olamayan vatandaşların şubeye gitmeden başvuru bedellerini alabilmelerine olanak sağlayan çalışmalarını tamamladı. Bu kapsamda kuralar vatandaşların katılımına kapalı olarak, noter huzurunda gerçekleştirilmeye devam edecek.

Ziraat Bankası üzerinden başvuru yapan vatandaşların kurada hak sahibi olamamaları durumunda başvuru ücretlerini şubeye gitmeden bankamatiklerden geri alabiliyor. Halk Bankası üzerinden başvuru yapan vatandaşlara ise EFT yapılıyor.

11 ilde 21 proje kurası çekildi

16 Aralık 2019-15 Ocak 2020 tarihleri arasında başvurular alındı. Başvuruların e-Devlet üzerinden ve belirlenen bankaların yetkili şubeleri aracılığıyla kabul edildiği kampanyaya toplam 1 milyon 211 bin 518 başvuru yapıldı. Projeye en çok başvuru İstanbul'dan geldi. İstanbul'dan 375 bin 953, İzmir'den 75 bin 288, Gaziantep'ten 69 bin 686, Bursa'dan 56 bin 142 ve Ankara'dan 18 bin 38 kişi başvuruda bulundu.

Şubat ve mart aylarında toplam 11 ilde 21 projenin kurası yapılarak 24 bin 551 konutun hak sahipleri belirlendi.
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