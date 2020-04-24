Silahlı 23 Nisan kutlamasına polis 'dur' dedi
|24 Nisan 2020 09:35
|Yazdır
Korona virüsü önlemleri kapsamında TBMM'nin 100. kuruluş yıl dönümünü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı vatandaşlar evlerinde kutladı. Saat 21:00'de milyonlarca vatandaş evlerinin balkonlarına ve pencerelerine çıkarak hep bir ağızdan İstiklal Marşı'nı okudu. İstiklal Marşının okunmasının hemen ardından kentin çeşitli noktalarında silah sesleri yükseldi.
Bazı vatandaşlar magandalık yaparak sınırları aştı ve havaya ateş açtı. Bu hadise vatandaşların büyük çoğunluğunun tepkisini çekti. İhbar üzerine silah seslerinin duyulduğu bölgeye Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği görevlileri sevk edildi. Bölgeye gelen polis ekipleri 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet pompalı tüfek, 2 adet kuru sıkı çok sayıda mermiye el koydu, havaya ateş açan 5 şahsa idari ve adli para cezası kesildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Sosyal medyadan Atatürk'e hakaret eden iki kişi gözaltına alındı
24 Nisan 2020 10:55
|Adana'da eniştesini öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı
24 Nisan 2020 10:36
|Bilim Kurulu Üyesi Koronadan nasıl korunduğunu anlattı
24 Nisan 2020 09:58
|Profesörü, Bilim Kurulu üyeliğiyle dolandıracaklardı
24 Nisan 2020 09:37
|Suriye'den gelen merminin isabet ettiği çocuk öldü
24 Nisan 2020 07:20
|Bitlis'te feci kaza 2 ölü, 18 yaralı
23 Nisan 2020 23:20
|Yasağa rağmen sokağa çıkıp, ambulansa otostop çekti
23 Nisan 2020 21:58
|Kovid-19 şüphesiyle yattığı hastaneden kaçan çift yakalandı
23 Nisan 2020 21:53
|O polise sarılarak ağladı, vatandaşlar koronayı hiçe saydı
23 Nisan 2020 21:31
|Otomobil askeri araca çarptı: 3'ü asker 7 yaralı
23 Nisan 2020 18:40