1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Profesörü, Bilim Kurulu üyeliğiyle dolandıracaklardı

Kayseri Erciyes Üniversitesi Çocuk Kardiyolojisi Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Kazım Üzüm'ü (65), arayan telefon dolandırıcıları, Sağlık Bakanlığı Corona virüs Bilim Kurulu üyeliğine seçildiğini belirterek verdiği hesap numarasına bağış yapmasını istedi. Olayı araştıran ve dolandırılmak istendiğini öğrenen Üzüm'ün şikayeti üzerine polis dolandırıcıları tespit etmek için çalışma başlattı.
 24 Nisan 2020 09:37
Yazdır
Profesörü, Bilim Kurulu üyeliğiyle dolandıracaklardı

Corona virüs salgını nedeniyle memleketi Trabzon'un Tonya ilçesine gelen Kayseri Erciyes Üniversitesi Çocuk Kardiyolojisi Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Kazım Üzüm'ü telefonla arayan dolandırıcılar, kendilerini Sağlık Bakanlığı Personel Genel Müdür Yardımcısı olarak tanıttı. Üzüm'e 22 bin TL'lik maaş vaat eden ve evrak hazırlamasını isteyen dolandırıcılar, şehit ya da gazi ailelerinin hesabına da bağış yapmasını talep etti. Kendisine bağış yapması için hesap numarası da iletilen Üzüm, durumdan şüphelenerek, bakanlığa ulaştı. Dolandırılmak istendiğini anlayan Üzüm, polise giderek şikayetçi oldu.

'TUZAĞA DÜŞMEDİM'

Dolandırıcılarının tuzağına düşmeyen Prof. Dr. Kazım Üzüm, "Kendini Sağlık Bakanlığı Personel Genel Müdür Yardımcısı olarak tanıtan kişi, şahsımı Sağlık Bakanlığı Corona virüs Bilim Kuruluna almak istediklerini söyledi. Çok mutlu oldum, 'çok yararlı olacağımı' söyledim. Bunun üzerine ertesi gün sekreterine söyleyeceğini ve beni Bilim Kurulu üyeliğine aldıracağını söyledi. Ertesi gün sekreteri beni aradı; beni Bilim Kuruluna alacaklarını, bunun için 22 bin lira maaş alacağımı, yalnız bir bağış yapmam gerektiğini iletti. Bu bağış işi gündeme gelince, bunun bir normal prosedür olmadığını anlayıp, sanki inanmışım gibi davranarak 'tamam' dedim. 'Parayı bulamıyorum, siz benim maaşımı yatırın, ben o zaman ilk maaşımın tamamını da yatırabilirim' diye söyledim" dedi.

'DİKKAT ETMEK GEREKİR'

Dolandırıcıların bulunması temennisinde bulunan Prof. Dr. Üzüm, "Olaydan sonra emniyete geldim, görevli arkadaşlara, yaşadığım olayı anlatıp, tutanak altına aldırdım. Beni arayanlar, dolandırıcılığa teşebbüs ettiler. Özellikle istediğim şey; bu suç örgütünün çökertilmesi, başkalarının dolandırılmasının önlenmesidir. Bana bir zarar veremediler ama başkalarına bu zarar dokunabilir, dikkat etmek gerekir" diye konuştu.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Sosyal medyadan Atatürk'e hakaret eden iki kişi gözaltına alındı
24 Nisan 2020 10:55		 Adana'da eniştesini öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı
24 Nisan 2020 10:36
Bilim Kurulu Üyesi Koronadan nasıl korunduğunu anlattı
24 Nisan 2020 09:58		 Silahlı 23 Nisan kutlamasına polis 'dur' dedi
24 Nisan 2020 09:35
Suriye'den gelen merminin isabet ettiği çocuk öldü
24 Nisan 2020 07:20		 Bitlis'te feci kaza 2 ölü, 18 yaralı
23 Nisan 2020 23:20
Yasağa rağmen sokağa çıkıp, ambulansa otostop çekti
23 Nisan 2020 21:58		 Kovid-19 şüphesiyle yattığı hastaneden kaçan çift yakalandı
23 Nisan 2020 21:53
O polise sarılarak ağladı, vatandaşlar koronayı hiçe saydı
23 Nisan 2020 21:31		 Otomobil askeri araca çarptı: 3'ü asker 7 yaralı
23 Nisan 2020 18:40
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:55 - Sosyal medyadan Atatürk'e hakaret eden iki kişi gözaltına alındı10:53 - MSB: 8 PKK'lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.10:49 - 'Gıda ve su arzı konusunda sıkıntı yaşanmayacak'10:36 - Adana'da eniştesini öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı10:28 - Benzine 29 kuruşluk zam yolda10:15 - Danıştay, fazla vergiye dair kararda, düzeltme istemini reddetti10:06 - Her yaştan YouTuber vergi ödeyecek10:05 - MSB haftada 10 milyon maske üretimine ulaştı10:03 - Borsa, güne yükselişle başladı10:02 - Güne başlarken döviz fiyatları
09:58 - Bilim Kurulu Üyesi Koronadan nasıl korunduğunu anlattı09:54 - Sağlık Bakanlığı'ndan uyarı: Koronada oruca dikkat09:37 - Profesörü, Bilim Kurulu üyeliğiyle dolandıracaklardı09:35 - Silahlı 23 Nisan kutlamasına polis 'dur' dedi09:29 - Ramazanda herkese 1 GB ücretsiz internet09:20 - 100 bin sosyal konut kurası çekileceği tarih belli oldu09:14 - Prof. Dr. Serhat Tunç: Gülen adamın incelenmesi gerek09:10 - Sağlık Bakanlığı'na evlerden zor sorular
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sosyal mesafenin uygulanmadığı, Anıtkabir ve Birinci Meclis'teki 23 Nisan törenleri hakkında ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
24 Nisan 2020 tarihli atama ve görevden alma kararnamesi yayımlandı
Polis alımına dair 4 yönetmelikte değişiklik yapıldı
Bir şehrimizde hiç koronavirüs hastası kalmadı
Ramazanda herkese 1 GB ücretsiz internet
Dava dosyalarının içeriğine, UYAP'tan erişebilirsiniz!
Tunç Soyer, 23 Nisan'daki hareketleriyle gündem oldu
Yargıtay'ın, kamu personelini ilgilendiren 2020 tarihli 17 yeni kararı
Haydar Baş'ın oğlu BTP Genel Başkanı oldu
İlk koronavirüs aşı denemesi yapıldı
BES'te, dövizli devlet katkısına kritik düzenleme
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
şu an çalan şarkı 1
ice man 1
insanları açlık değil,fazlaca alıştıkları tokluk öldürür 1
iftar çadırları ve toplu yemeklerin yasaklanması 1
fatih terim'in ikiyüzlülüğü 1
ev topuzu 4
bir imamın 20 kişinin eczane borcunu ödemesi 3
Mayis sonunda normale dönmemiz 3
ekran görüntüsü almak 1
Resmi Güzeller 2
SON İLANLAR
Yaylakent Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Senir Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Kırıkkale Bahşılı Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
Zonguldak SYDV Geçici 10 İşçi Alacak
Manisa Soma Belediyesi Geçici 25 İşçi Alacak
Kırklareli Kıyıköy Belediyesi 3 İşçi Alacak
Kastamonu Hanonu Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Kastamonu Cide Belediyesi 5 İşçi Alacak
İzmir Ödemiş Belediyesi Geçici 65 İşçi Alacak
İstanbul Bimtaş 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam