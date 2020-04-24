Sağlık Bakanlığı'ndan uyarı: Koronada oruca dikkat
|24 Nisan 2020 09:54
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Hürriyet'ten Meltem
Özgenç'in haberine göre: Sağlık Bakanlığı, ramazan ayında vatandaşlar arasındaki
iletişim ve temasın daha fazla olduğu, bu durumun da COVID-19 salgınının seyrini
olumsuz yönde etkileyebileceği uyarısında bulundu. Bakanlık bu nedenle ramazanda
alınması gereken tedbirleri şöyle açıkladı:
HEKİMİNİZE DANIŞIN
- Sağlıklı insanlar istedikleri takdirde oruç tutabilir. Oruç tutmayı düşünen COVID-19 hastaları, 65 yaş üstü veya kronik hastalığı olanlar hekimlerine danışarak karar vermeli.
- Dağıtımda görev alacak kişilerin el hijyeni, maskenin doğru kullanımı ve sosyal mesafe konularında bilgilendirilmeleri gerekiyor.
- Dağıtım görevlileri yardımları hane içine girmeden kapıdan teslim etmeli.
- Akraba, komşu ve dostlarla beraber evde iftar yemekleri düzenlemekten kesinlikle uzak durulmalı.
- Camiler kapalı olduğu için teravih namazları, mukabeleler ve dualar gibi ibadetleri herkes kendi evinde yapmalı.
- İbadet sırasında kullanılan seccade, tespih gibi malzemelerin kişiselleştirilmesi gerekiyor.
- Yapılacak yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması esnasında maske takılmalı ve sosyal mesafe kuralına uyulmalı.
- Evden çıkmanın zorunlu olduğu durumlarda kişilerle temasta en az bir metrelik sosyal mesafe korunmalı.
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