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Sağlık Bakanlığı'ndan uyarı: Koronada oruca dikkat

Sağlık Bakanlığı, ramazan ayında vatandaşlar arasındaki iletişim ve temasın daha fazla olduğu, bu durumun da COVID-19 salgınının seyrini olumsuz yönde etkileyebileceği uyarısında bulundu.
 24 Nisan 2020 09:54
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Sağlık Bakanlığı'ndan uyarı: Koronada oruca dikkat

Hürriyet'ten Meltem Özgenç'in haberine göre: Sağlık Bakanlığı, ramazan ayında vatandaşlar arasındaki iletişim ve temasın daha fazla olduğu, bu durumun da COVID-19 salgınının seyrini olumsuz yönde etkileyebileceği uyarısında bulundu. Bakanlık bu nedenle ramazanda alınması gereken tedbirleri şöyle açıkladı:

HEKİMİNİZE DANIŞIN

- Sağlıklı insanlar istedikleri takdirde oruç tutabilir. Oruç tutmayı düşünen COVID-19 hastaları, 65 yaş üstü veya kronik hastalığı olanlar hekimlerine danışarak karar vermeli.

- Dağıtımda görev alacak kişilerin el hijyeni, maskenin doğru kullanımı ve sosyal mesafe konularında bilgilendirilmeleri gerekiyor.

- Dağıtım görevlileri yardımları hane içine girmeden kapıdan teslim etmeli.

- Akraba, komşu ve dostlarla beraber evde iftar yemekleri düzenlemekten kesinlikle uzak durulmalı.

- Camiler kapalı olduğu için teravih namazları, mukabeleler ve dualar gibi ibadetleri herkes kendi evinde yapmalı.

- İbadet sırasında kullanılan seccade, tespih gibi malzemelerin kişiselleştirilmesi gerekiyor.

- Yapılacak yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması esnasında maske takılmalı ve sosyal mesafe kuralına uyulmalı.

- Evden çıkmanın zorunlu olduğu durumlarda kişilerle temasta en az bir metrelik sosyal mesafe korunmalı.
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