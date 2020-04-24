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Bilim Kurulu Üyesi Koronadan nasıl korunduğunu anlattı

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel, hastanede çalışırken kendisini, evde de ailesini Corona Virüsten nasıl koruduğunu anlattı. Prof. Dr. Yamanel, hastanede özellikle yoğun bakımda mutlaka koruyucu kıyafet giydiğini belirterek, "Günde 20 defa elimi yıkıyorum. Eve gitmeden de duşumu hastanede alıyorum" dedi. Prof. Dr. Yamanel, evde ise kendisini tecrit ettiğini ve ailesinden ayrı bir odada oturduğunu söyledi.
 24 Nisan 2020 09:58
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Bilim Kurulu Üyesi Koronadan nasıl korunduğunu anlattı

Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi (GATA) Yoğun Bakım ve İç Hastalıkları Uzmanı ve Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel, Corona Virüsten nasıl korunduğunu DHA'ya anlattı. Prof. Dr. Yamanel, sabah mesaiye 07.30'da başladığını belirterek, "İlk olarak tıbbi kıyafetlerimi giyiyorum. Sonra ellerimi su ve sabunla yıkıyorum. Yoğun bakıma girmeden maske ve bonemi takıyorum. Covid-19 teşhisi konulan hastalara bakacağım zamanlar mutlaka kişisel koruyucu ekipmanlarımı giyip yanlarına gidiyorum. Virüsün ilk çıktığı zamanlarda yoğun bakıma girip çıktıktan sonra bizde de bir tedirginlik oluyordu. Fakat daha sonra kişisel koruyucu ekipmanların ne kadar önemli olduğunu anladık ve bunların tamamen koruyucu olduğunu da gördük. Ve ondan dolayı kişisel koruyucu ekipmanları tam olarak uygularsak herhangi bir sıkıntı olmayacağını anladık" dedi.

'GÜNDE 20 DEFA ELLERİMİ YIKIYORUM'

Yoğun bakımda uzun bir mesai harcadıklarını belirten Prof. Dr. Yamanel, "Sonra ekipmanları orada çıkarıyorum. Ardından temizlenme safhası geliyor. Bir günde elimi 20 defa yıkıyorum. Eldivenin koruyuculuğu bizi yanıltmamalı. Eldiveni çıkardıktan sonra ellerimizi mutlaka yıkamamız gerekiyor. Onu da yaptıktan sonra vakalar üzerinde tartışmak üzere toplantılarımız oluyor. Vakalar üzerinde hem radyografik olarak hem de klinik olarak hastaları değerlendirip, ekipçe kararlar veriyoruz. Yemeğimi de kendi odamdaki masamda yiyorum" diye konuştu.

'DUŞUMU HASTANEDE ALIYORUM'

Prof. Dr. Yamanel, hastanede mesai bittikten sonra mutlaka odasında duş alıp öyle hastaneden çıktığını söyledi. Prof. Dr. Yamanel "Eve gitmeden duşumu öncelikle hastanede alıyorum. Daha sonra eve gittiğim zaman ayrı bir odada üzerimi değiştirip ev kıyafetlerimi giyiyorum. Ve artık kendimi de tecrit ettim, ondan dolayı akşamları ailemden ayrı başka bir odada oturuyorum. Evde onlardan ayrı bir tuvalet ve banyo kullanıyorum. Sosyal mesafeyi evde de mutlaka korumaya çalışıyorum. Eğer sosyal mesafeyi koruyamayacaksam da mutlaka ben maske takıyorum" ifadelerini kullandı.

'DÜZENLİ ŞEKİLDE MEYVE YİYORUM'

Prof. Dr. Yamanel, beslenmesine de çok dikkat ettiğini de ifade ederek, "Bu süreç içerisinde bütün besin gruplarından mutlaka almak gerekiyor. Taze meyve ve sebzeyi tüketmeyi ihmal etmemek gerekiyor. Biz de bunlara dikkat ediyoruz. Özellikle eğer taze meyve ve sebze tüketirseniz dışarıdan bir vitamin takviyesi almaya gerek olmuyor. Bundan dolayı ben de düzenli bir şekilde meyve yemeye dikkat ediyorum. Mevsim meyvelerini yiyerek bunları düzenli tüketmemiz gerekiyor. Özellikle meyvenin suyunu içmekten ziyade kendisini yiyip lifleri almaya özen göstermek gerekli" dedi.

'KLİMA YERİNE CAM AÇIYORUM'

Prof. Dr. Yamanel, Corona Virüsün klimaların etkisiyle yayılmasına dair bir veri olmadığını belirtirken, "Bu nedenle klimaların bu konuda sağlığa zararlı etkilerinin olmayacağını düşünüyorum. Ama ben arabama bindiğimde klimayı açmaktan ziyade camları açıyorum. Bunu tercih ediyorum. Daha sağlıklı bir hava girişi oluyor. Ben cam açmayı daha çok seviyorum" dedi.

'MASKE VE EL HİJYENİ EN ÖNEMLİ KURAL'

Prof. Dr. Yamanel, alışveriş yaparken de mutlaka maske taktığını anlatarak, "Bazı durumlarda marketler kalabalık olup, sosyal mesafenin azalabileceği yerler olabiliyor. Bu yüzden mutlaka maske takmamız gerekiyor. Ancak sosyal mesafe kuralını da unutmamamız gerekir. 1,5-2 metrelik sosyal mesafeyi her şartta korumamız gerekir. Maske taksak bile buna çok dikkat etmeliyiz. Bunlara biz de dikkat ediyoruz. Marketlerde eldiven kullanmıyorum. Çünkü özellikle geçici, yalancı bir özgüven kazandırabiliyor. Özellikle el hijyenine uymak ve maske takmak en önemli iki kuraldır, bu çok önemli markette" diye konuştu.
DHA
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