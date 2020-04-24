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Borsa, güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,28 artışla 98.449,46 puana çıktı.
 24 Nisan 2020 10:03
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Borsa, güne yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, 278,48 puan ve yüzde 0,28 değer kazanarak 98.449,46 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,17 değer kazanırken holding endeksi yüzde 0,04 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,83 ile bilişim, en çok gerileyen ise yüzde 0,21 ile metal ana sanayi oldu.

Dün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle kapalı olan Borsa İstanbul'da, çarşamba günü yüzde 0,57 değer kazanan BIST 100 endeksi, günü 98.170,98 puandan tamamladı.

Analistler, petrol fiyatlarının seyri ve yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin haber akışının gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirterek, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yayımlayacağı, kapasite kullanım oranı, reel kesim güven endeksi ile haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise Almanya'da Ifo iş dünyası güven endeksleri, ABD'de dayanıklı mal siparişlerinin takip edileceğini bildirdi.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 97.000 ve 96.400 seviyelerinin kısa vadede önemli destek konumunda olduğunu dile getiren analistler, 99.000 puanın direnç olarak öne çıktığını söyledi.

Anadolu Ajansı
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