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Adana'da eniştesini öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı

Gözaltına alınan zanlının babası ve kardeşine ev hapsi uygulandı
 24 Nisan 2020 10:36
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Adana'da eniştesini öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı

Adana'da ablasıyla ayrı yaşayan eniştesini çıkan kavgada tabancayla vurarak öldürdüğü, bir kişiyi de yaraladığı öne sürülen zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, merkez Seyhan ilçesinde 3 gün önce iki katlı evin çatı katında çıkan kavgada ablası C.S'nin eşi Durmuş Süha S'yi tabancayla vurarak öldürdüğü, kardeşi Kemal S'yi de yaraladığı iddia edilen Hasan B'nin ardından zanlının babası Nuri B. ve kardeşi Tuncay B'yi de gözaltına aldı.

Yapılan sorgulamada, bir çocuk sahibi C.S. ve Durmuş Süha S. çiftinin anlaşmazlık nedeniyle yaklaşık 4 aydır ayrı yaşadığı belirlendi.

C.S'nin babasının görüşmek için damadı Durmuş Süha S. ile yakınlarını evine davet ettiği, bu sırada yaşanan tartışmanın kavgaya dönüştüğü iddia edildi.

Emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Hasan B. nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, babası Nuri B. ve kardeşi Tuncay B. hakkında ise ev hapsi tedbiri uygulandı.

Ahmet Remzi Yüreğir Mahallesi Dede Korkut Caddesi'ndeki bir evin çatı katında Durmuş Süha S. ve kardeşi Kemal S'nin çıkan kavgada Hasan B. tarafından tabancayla vurulduğu ileri sürülmüştü.

Hastaneye kaldırılan yaralı kardeşlerden Durmuş Süha S. müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Polis ekipleri, olayın ardından yaptıkları çalışmayla firari Hasan B'yi yakalamıştı.
Anadolu Ajansı
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