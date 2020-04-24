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MSB: 8 PKK'lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

Irak'ın kuzeyindeki Gara'da keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 8 PKK'lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
 24 Nisan 2020 10:53
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MSB: 8 PKK'lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

Irak'ın kuzeyindeki Gara'da 8 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, Gara bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla 8 PKK'lı terörist tespit edildi.

Teröristler, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
Anadolu Ajansı
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