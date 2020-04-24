1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Gram altın 386 lira seviyelerinde

Altının gram fiyatı, güne yatay seyirle başlamasının ardından 386,4 liradan işlem görüyor
 24 Nisan 2020 11:05
Yazdır
Gram altın 386 lira seviyelerinde

Altının gram fiyatı, güne yatay seyirle başlamasının ardından 386,4 liradan işlem görüyor.

Dün, dolar kurundaki düşüşe rağmen ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, 388,1 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesini görmesinin ardından kazançlarını kısmen geri vererek, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,4 artışla 386,5 liradan tamamladı.

Yeni güne yatay seyirle başlayan altının gram fiyatı, saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışın hemen altında 386,4 lira seviyesinde seyrediyor.

Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalışla 1.727 dolar seviyesinde bulunuyor.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürdüğünü ifade etti.

Bugün, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yayımlayacağı haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Almanya'da Ifo iş dünyası güven endeksleri, ABD'de dayanıklı mal siparişlerinin yanı sıra Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışının takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.750 dolar, gram altında ise 390-400 lira bandının direnç olarak öne çıktığını kaydetti.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Gün ortası döviz fiyatları
24 Nisan 2020 12:03		 Borsa, güne yükselişle başladı
24 Nisan 2020 10:03
Güne başlarken döviz fiyatları
24 Nisan 2020 10:02		 Borsa günü yükselişle tamamladı
22 Nisan 2020 18:26
Çeyrek altın ne kadar oldu?
22 Nisan 2020 17:43		 Altın 384 TL'ye yükseldi
22 Nisan 2020 17:29
Faiz indirimi sonrası döviz fiyatları
22 Nisan 2020 17:23		 Borsa günün ilk yarısında yükseldi
22 Nisan 2020 13:14
Çeyrek altın ne kadar?
22 Nisan 2020 12:45		 Gün ortası döviz fiyatları
22 Nisan 2020 12:07
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:31 - 'Ramazan öncesi SYDF'ye 176 milyon ilave kaynak aktarıldı'12:12 - Kripto telsiz ağı iki ilde daha kurulacak12:05 - Manisa'da işçi servis minibüsü park halindeki tıra çarptı: 1 ölü, 15 yaralı12:03 - Gün ortası döviz fiyatları12:00 - Bir şehrimizde hiç koronavirüs hastası kalmadı12:00 - Cumhurbaşkanlığı'ndan 1915 mesajı: Yalan ve iftiraya prim verilmeyecek11:56 - Kızılay'dan 'Kan bağışı yapılan ortamlar güvenli' açıklaması11:55 - Karadağ'daki Türk vatandaşları THY'nin seferiyle Türkiye'ye hareket etti11:54 - Öğretmen ve veliler, Kovid-19'u fırsat bilerek okulu onardı11:53 - Vakıf camilerinde 'kandiller' bu yıl sağlık için yanıyor
11:44 - Doktor adaylarının mezuniyetlerini kolaylaştıracak yeni karar11:41 - Berlin'den Konya'ya telekonferansla gayrimenkul satışı yapıldı11:38 - İftar davetlerinde sipariş dönemi11:37 - Meslek liseleri üretim yapabilme kapasitelerini ispatladı11:33 - Virüsü yenen Bilim Kurulu Üyesi: Tüm tedbirleri almıştım11:30 - Bakan Koca açıkladı... Lise ve Üniversite sınavı yapılacak mı?11:25 - Çiftçilerin sosyal mesafesi drone ile denetleniyor11:24 - 'Ramazan ayında planlı ve listeli alışveriş yapılmalı'
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sosyal mesafenin uygulanmadığı, Anıtkabir ve Birinci Meclis'teki 23 Nisan törenleri hakkında ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Bir şehrimizde hiç koronavirüs hastası kalmadı
Polis alımına dair 4 yönetmelikte değişiklik yapıldı
24 Nisan 2020 tarihli atama ve görevden alma kararnamesi yayımlandı
Bakan Koca açıkladı... Lise ve Üniversite sınavı yapılacak mı?
Ramazanda herkese 1 GB ücretsiz internet
Dava dosyalarının içeriğine, UYAP'tan erişebilirsiniz!
Tunç Soyer, 23 Nisan'daki hareketleriyle gündem oldu
Yargıtay'ın, kamu personelini ilgilendiren 2020 tarihli 17 yeni kararı
Benzine 29 kuruşluk zam yolda
Haydar Baş'ın oğlu BTP Genel Başkanı oldu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
fatih terim'in ikiyüzlülüğü 1
zonguldak valisinin sağlıkçıları eleştirmesi 1
veresiye defteri 1
ihbar etmek 2
gram altın 4
iş yerinde yemek yemek 2
9 yaşındaki kızını öldüren baba 1
23 nisan çocuk bayramı 1
karantinayı hangi evde geçirirsin 5
Vita Brevis 1
SON İLANLAR
Yaylakent Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Senir Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Kırıkkale Bahşılı Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
Zonguldak SYDV Geçici 10 İşçi Alacak
Manisa Soma Belediyesi Geçici 25 İşçi Alacak
Kırklareli Kıyıköy Belediyesi 3 İşçi Alacak
Kastamonu Hanonu Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Kastamonu Cide Belediyesi 5 İşçi Alacak
İzmir Ödemiş Belediyesi Geçici 65 İşçi Alacak
İstanbul Bimtaş 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam