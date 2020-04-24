Sanatçılar 'Hatıran Yeter' şarkısıyla 'Evde kal' mesajı verdi
|24 Nisan 2020 10:55
|Yazdır
Türkiye'nin çeşitli illerinde yaşayan 34 sanatçı, evlerinde seslendirdikleri "Hatıran Yeter" adlı şarkıyla "Evde kal." mesajı verdi.
Ankara'da yaşayan yönetmen Mustafa Sarıkaya, farklı illerdeki Ahmet Selçuk İlkan, Hakan Taşıyan, Nilgün Kızılcı, Oğuz Aksaç gibi 34 yorumcu ve müzisyenle irtibata geçerek, sanatın evden de sürdürülebileceği mesajını vermek için proje başlattı.
İstanbul, Ankara, İzmir ve Kırşehir'in de aralarında bulunduğu çeşitli illerdeki sanatçılar, video konferans yöntemiyle, sözleri Ahmet Selçuk İlkan'a ait "Hatıran Yeter" şarkısını seslendirdi. Çalışmada, bazı sanatçılar şarkıyı yorumlarken bazıları da keman, bağlama, klarnet gibi enstrümanları kullandı. Yönetmen Sarıkaya da sanatçıların yorumlarını birleştirerek klip haline getirdi.
Yönetmen Mustafa Sarıkaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaklaşık 15 gün önce gündeme gelen çalışmayla sosyal sorumluluk projesinin müzikal oluşumunu gerçekleştirmeyi amaçladıklarını, şarkıyı 34 sanatçı ile evlerden icra ettiklerini belirtti.
Şarkıyla "Evde kal." mesajı vermeyi istediklerini vurgulayan Sarıkaya, "Bu eseri kendimce düzenlemek istedim. Sanatçı arkadaşlarımı destekleri için tek tek aradım. Hepsine buradan sonsuz sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum. Verdikleri destekler paha biçilemez. Organizasyon bu şekilde gelişti. Evlerden 'Hatıran Yeter' şarkısını çalışmak yaklaşık 15 gün sürdü. Bu projemizin geniş kitlelere ulaşmasını sağlayan herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
Çalışmaya Kırşehir'den katılan sanatçı İdris Altuner de koronavirüs tedbirleri sürerken 34 sanatçının projeye evinde enstrümanları ve yorumlarıyla destek sağladığını dile getirdi.
Altuner, kendisinin de şarkıyı evinden yorumladığını anlatarak, şöyle devam etti:
"Yönetmenimiz izolasyon şartlarını da göz önünde bulundurarak, 34 sanatçıyı evinden organize ederek, telefon kayıtlarıyla, video konferans yoluyla bir araya getirdi. Herkesi oturduğu yerden yönlendirerek bu projeyi uyguladı. Bu proje, 34 sanatçı birbirine temas etmeden belki de 34 ayrı şehir ve haneden insanların gönül bağı kurmasına vesile oldu. Oğlum da tripod kullanarak, cep telefonuyla oluşturduğumuz ortamda kaydımı aldı. Bu kaydı da birleştirilmek üzere yönetmenimize gönderdik. Böylece teknolojik imkanlarla minimal klipler çekebileceğimizi de gösterdik."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Vakıf camilerinde 'kandiller' bu yıl sağlık için yanıyor
24 Nisan 2020 11:53
|İftar davetlerinde sipariş dönemi
24 Nisan 2020 11:38
|Virüsü yenen Bilim Kurulu Üyesi: Tüm tedbirleri almıştım
24 Nisan 2020 11:33
|Prof. Dr. Serhat Tunç: Gülen adamın incelenmesi gerek
24 Nisan 2020 09:14
|Biraz daha sabır: Bir çuval inciri berbat etmeyelim
24 Nisan 2020 06:51
|İstanbul'da ramazan davulcuları maske takarak mesaiye başladı
24 Nisan 2020 03:51
|Dünya genelinde korona virüsten ölenlerin sayısı 190 bini aştı
24 Nisan 2020 01:37
|Yurt dışından 5 bin 284 Türk vatandaşı daha tahliye edildi
24 Nisan 2020 01:18
|Mehmetçik, Hatice'nin Türk bayrağı talebi için seferber oldu
23 Nisan 2020 23:31
|75'lik nine örümcek gibi tırmandı, duvardan atlayarak kaçtı
23 Nisan 2020 22:56