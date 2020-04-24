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'Ramazan ayında planlı ve listeli alışveriş yapılmalı'

Tüketici Dernekleri Federasyonu Başkanı Aziz Koçal: Plansız ve listesiz alışveriş hem vakit hem para kaybettirir hem de ekonomik kayıplara yol açar. Bu nedenle alışverişlerinizi planlı, bilinçli ve bilgili yapmanız, bütçeniz ve sağlığınız için önemli
 24 Nisan 2020 11:24
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'Ramazan ayında planlı ve listeli alışveriş yapılmalı'

Tüketici Dernekleri Federasyonu (TÜDEF) Genel Başkanı Aziz Koçal, ramazan alışverişinin planlı ve listeli yapılması gerektiğini belirterek, "Plansız ve listesiz alışveriş hem vakit hem para kaybettirir hem de ekonomik kayıplara yol açar. Bu nedenle alışverişlerinizi planlı, bilinçli ve bilgili yapmanız, bütçeniz ve sağlığınız için önemli." dedi.

Koçal, AA muhabirine, tüketicilerin ramazan alışverişlerinde dikkat etmesi gereken hususlara ilişkin değerlendirmede bulundu.

Alınacak her ürün ve gıdanın ilk üretim ve son kullanma tarihlerinin mutlaka kontrol edilmesinin önem taşıdığını vurgulayan Koçal, "Son kullanma tarihi geçen ürünleri almayın, diğer vatandaşlarımızın almasının da önüne geçmek için yetkilileri uyarın ve raftan kaldırtın. Bu konuda tepki alırsanız Alo 174 Gıda Hattı'nı arayın, belediye zabıta müdürlüğüne, Tarım ve Orman Bakanlığının il ve ilçe müdürlüklerine gerekli şikayette bulunun." diye konuştu.

Koçal, etiketlerin tüm vergiler dahil satış fiyatı, birim fiyatı, üretim yeri ve ayırıcı özellikleri içermesinin mecburi olduğunu dile getirdi.

- "Alışverişe listeyle çıkın"

Tüketicilerin alışverişe çıkarken liste hazırlamasının büyük kolaylık sağlayacağına işaret eden Koçal, şöyle konuştu:

"Gıda alışverişinizi yapmadan önce hangi gıdadan, ne kadar alacağınızı ve en uygun fiyatın nerelerde olduğunu araştırın. Neyi, ne kadar alacağınızı bilerek alışverişe çıkmanız, oruç tutanların gereğinden fazla alışveriş yapmasının ve bütçelerine daha fazla yük bindirmelerinin önüne geçmiş olur. Ramazan ayında planlı ve listeli alışveriş yapın. Plansız ve listesiz alışveriş hem vakit hem para kaybettirir hem de ekonomik kayıplara yol açar. Bu nedenle alışverişlerinizi planlı bilinçli ve bilgili olarak yapmanız, bütçeniz ve sağlığınız için önemli."

Özellikle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde bağışıklık sistemini olumsuz etkileyebilecek merdiven altı, denetimden ve hijyenden uzak, kalitesiz ve sağlıksız ürünlerden uzak durulması gerektiğine dikkati çeken Koçal, "Geçmiş yıllarda özellikle ramazan paketi hazırlayan bazı kişilerin, firmalardan son tüketim tarihi geçmiş ürünleri çok düşük fiyata alarak, bunları yeniden paketleyip ramazan kolilerine koyduğu tespit edilmiştir." ifadelerini kullandı.

Koçal, hayırseverlerden ihtiyacı olanlara verecekleri ürünleri kontrol etmeleri, 'dökme' diye adlandırılan ürünler ile sonradan torbalanmış, üzerinde marka, üretim ve tüketim tarihi bulunmayan ürünleri pakete koydurmamaları tavsiyesinde bulundu.

Bu paketleri alan tüketicilerin de gerekli kontrolleri yapmadan tüketime geçmemelerinin kendi sağlıkları için gerekli olduğunu belirten Koçal, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızın alışveriş yaparken gerekli uyarılara dikkat etmeleri, bütçeleri ve bilinçli tüketici olarak kendi menfaatleri gereğidir. Karşılaştığınız her türlü hak ihlallerinde hakkınızı arayın. Unutmayın ki haklarınızı ararsanız haksızlıklar azalacaktır. Tüketicilerimizin sağlıklı, besin değeri yüksek, ucuz gıdaya ulaşmasını ve hakça bir gıda dağılımıyla sağlıklı bir ramazan geçirmesini diliyoruz."
Anadolu Ajansı
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