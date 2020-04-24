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Virüsü yenen Bilim Kurulu Üyesi: Tüm tedbirleri almıştım

Koronavirüsü yenen Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal CNNTürk'e hastalık sürecini anlattı
 24 Nisan 2020 11:33
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Virüsü yenen Bilim Kurulu Üyesi: Tüm tedbirleri almıştım

Ünal, "2.5 hafta süründükten sonra yeniden kendini iyi hissetmek güzel bir duygu. Çok şükür vücudum normal şartlarına geri döndü. Bütün testlerim normal haline geldi. Pazartesi günü de işimin başına döneceğim inşallah. 3 hafta önce hastanede çok çalışıyor ve yeni hastalar için kliniği hazırlıyorduk.

Hem Bilim Kurulu'ndaki sorumluluk hem de eğitim programları devam ederken hafif halsizlik ve bitkinlik meydana geldi ve ben bunu çok çalıştığıma yordum. Ama hastaneye vizite gittiğimde görevimi tamamlayamadım. O kadar halsizlik vardı ve eve gittim, akşama da ateşim çıktı. Belirtiler değişken, ateşi olmadan ya da öksürüğü olmayan hastalar da var. Bende de öksürük en belirgin belirti değildi. Bulantı ishal kusma seyretti. Hastanede yaptığımız testler de pozitif çıktı." dedi.

"İLK AKLIMA GELEN TEDBİRLERE UYDUĞUM İDİ"

Prof. Ünal, pozitif çıkan test sonucunda aklına gelenin ise 'bütün tedbirleri almış olmamdı' dedi. Ünal, "62 yaşındayım, ilk aklıma gelen bütün tedbirleri aldım ve uyguladım. Pozitif olduğumu öğrendiğimde çalışma arkadaşlarım aklıma geldi. Filyasyon ekibi çok iyi çalıştı. Sorumluluklarım aklıma geldi. 60 yaşından büyük bir birey olarak inşallah atlatacağım. Sisteme ve doktorlara güvenmek çok önemli. Türkiye'nin sağlık altyapısı çok iyi hizmet veriyor." ifadesinde bulundu.
CNN Türk
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