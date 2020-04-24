Berlin'den Konya'ya telekonferansla gayrimenkul satışı yapıldı
|24 Nisan 2020 11:41
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün temsilcilikleri aracılığıyla, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle Almanya'nın Berlin kentinden ayrılamayan kişinin Konya'daki gayrimenkulünün satışı, alıcıyla telekonferans yöntemiyle görüşmesiyle gerçekleştirildi.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Aralık 2019'da, tapu müdürlüklerinin yetki alanı dışında kayıtlı bulunan taşınmazlara ilişkin yaptığı düzenleme ve Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün ilgili genelgesiyle, yılbaşından bu yana Genel Müdürlükçe belirlenen tapu işlemlerinde taraflar, farklı tapu müdürlükleri veya yurt dışı birimlerde bulunsalar dahi satış, bağış ve mal değişimi yapabiliyor.
Bu kapsamda yurt dışından ilk satış işlemi, 22 Nisan'da Berlin ve Konya'daki satıcı ve alıcı arasında gerçekleşti.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan seyahat engeli nedeniyle Berlin'den ayrılamayacan Sezai Gül, Konya Selçuklu'daki gayrimenkulünün satışı için Berlin Başkonsolosluğu Tapu ve Kadastro Temsilciliğine başvurdu.
Alıcı taraf Zekiye Sarıgedik de Konya'nın Selçuklu İlçesi Tapu Müdürlüğünden işleme katıldı. Hazırlanan sözleşmenin telekonferans yoluyla taraflara okunması ve tarafların irade beyanlarının ardından ilgili mevzuat çerçevesinde işlem tamamlandı.
Böylece işlem, Türkiye'deki bir taşınmaza ilişkin, taraflardan biri Avrupa'da diğeri Türkiye'deyken gerçekleştirilen ilk satış olarak kayıtlara geçti.
Tapu müdürlüğü yetkilileri, bu şekilde bir satış işleminin Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün çabalarıyla dünyada ilk olarak hem teknolojik hem de hukuki anlamda hayata geçirilen yenilikçi düşüncenin bir ürünü olduğunu ifade etti.
Yetkililer, işlemin Kovid-19 salgını nedeniyle yaşanan bu zor günlerde gerçekleşmesinin önemini vurguladı.
Berlin'deki satıcı Sezai Gül de koronavirüs nedeniyle ülkeden ayrılamadığına dikkati çekerek, satışı bu şekilde gerçekleştirmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
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