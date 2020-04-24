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Doktor adaylarının mezuniyetlerini kolaylaştıracak yeni karar

Yükseköğretim Kurulunca, tıp fakültesi son sınıf öğrencilerinin koronavirüs salgını nedeniyle mezuniyetlerinin gecikmesinin önüne geçmek için kalan uygulamalı eğitimlerin hastanelerde ya da dijital imkanlarla yapılmasına olanak tanıyan karar alındı- Kararın uygulanması 2019-2020 eğitim öğretim yılı bahar dönemi ile sınırlı olacak
 24 Nisan 2020 11:44
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Doktor adaylarının mezuniyetlerini kolaylaştıracak yeni karar

- Yükseköğretim Kurulunca (YÖK), tıp fakültesi son sınıf öğrencilerinin (intörnler) koronavirüs salgını nedeniyle mezuniyetlerinin gecikmesinin önüne geçmek amacıyla, uygulamalı eğitimlerin hastanelerde ya da dijital imkanlarla yapılmasına olanak tanıyan karar alındı.

YÖK'ten tıp fakültesi son sınıf öğrencilerinin uygulama eğitimlerine ilişkin alınan kararları içeren yazı üniversitelere gönderildi.

Yazıda, ülkenin Kovid-19 küresel salgını ile mücadele sürecinde tıp fakülteleri son sınıf öğrencilerinin üniversitelerin sağlık uygulama ve araştırma merkezlerinde (üniversite hastanesi) sürdürdükleri eğitimlerine ara verildiği hatırlatıldı.

Doktor adayı öğrencilerin uygulamalı eğitimlerinin yaz aylarına kalmasının; mezuniyetlerinin uzaması riski, TUS'a girememe ve mağduriyet ihtimalini de barındırdığından, konunun Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında ele alındığı belirtilen yazıda, bu kapsamda, tıp fakültelerindeki uygulama eğitimlerinin büyük bir kısmının tamamlandığı da dikkate alınarak 2019-2020 eğitim öğretim yılı bahar dönemi ile sınırlı kalmak kaydıyla tıp fakültesi son sınıf öğrencilerine ilişkin yeni kararlar alındığı belirtildi.

Buna göre, tıp fakültesi son sınıf öğrencileri, rızalarının alınması kaydıyla eğitimlerine kendi üniversite hastanelerinde devam edebilecek. Bu öğrencilerin, diledikleri takdirde bulundukları şehirlerdeki bir başka üniversitenin hastanesinde veya Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatlarında, ilgili birimlerin oluruna dayalı olarak aile hekimliği, halk sağlığı merkezleri gibi birimlerde yaptıkları saha uygulamaları, intörnlük uygulamalarının kalan kısmına sayılabilecek.

İntörnler, ayrıca uygulama eğitimlerinin kalan sürelerini, dijital imkanlarla uzaktan öğretim yoluyla ders, ödev, proje, vaka analizi gibi faaliyetlerle tamamlayabilecek.

Üniversiteler, bütün bu imkanlardan yararlanarak öğrencilerin, içinde yaşanılan süreçte ellerinde olmayan nedenlerle başarısızlık dışında sene kaybına uğramaması için gerekli tedbirleri alacak.

Öte yandan YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç sosyal medyadan alınan kararı duyurdu.

1- Tıp Fakültesi son sınıfı öğrencilerimizin (intörnler) uygulama eğitimlerinin yaz aylarına kalmasının, küresel salgın nedeniyle mezuniyetlerini olumsuz yönde etkileyebileceği düşüncesinden hareketle yeni bir karar alarak üniversitelerimize bildirdik.

2- İntörnler için "farklı ve kolaylaştırıcı" seçenekler sunduğumuz, sadece bu yıl bahar dönemi için geçerli olacak olan kararımızın hayırlı olmasını dileriz...
Anadolu Ajansı
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