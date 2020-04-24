Vakıf camilerinde 'kandiller' bu yıl sağlık için yanıyor
|24 Nisan 2020 11:53
|Yazdır
- Vakıflar Genel Müdürlüğü, bu ramazanda vakıf camilerini, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle evde kalınmasına ve sağlığa vurgu yapan mahyalarla donattı.
Aralarında Eyüp Sultan, Sultanahmet, Yeni Cami, Selimiye ve Bursa Ulu Cami'nin de bulunduğu İstanbul, Edirne ve Bursa'daki vakıf camiler, 4 asırdır olduğu gibi bu ramazan da topluma mesajlar veren mahyalarla süslendi.
Mahya ustalarınca Vakıflar Genel Müdürlüğünün İstanbul'daki atölyesinde hazırlanan "Sorumlu Ol Sağlıklı Kal", "Hayat Eve Sığar", "Şifa Senden Ya Şafi", "Evde Kal Sağlıklı Kal" mesajlarını da içeren mahyalar camilere asıldı.
- "Ramazan ayının sembolü"
Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, camilerin iki minaresi arasına gerilen iplere ve tellere zeytinyağı kandillerinin asılarak ramazan aylarında yakılmasıyla 17'nci yüzyılda başlayan mahya sanatının bugün Genel Müdürlükleri bünyesinde sürdürüldüğünü söyledi.
Elektrik kullanılmaya başlamadan önce zeytinyağlı kandillerle yapılan bu zanaatın "Kandiller yandı" deyişinin de kökeni olduğunu belirten Ersoy, "Mahya ekibimiz İstanbul'daki atölyede artık ampullerle yapılan mahyaları vakıf camilere asmak üzere hazırladı." dedi.
Sultanahmet Camisi'nin mahyanın sembolü olduğuna, mahya geleneğini de Sultan 1. Ahmet'in başlattığına işaret eden Ersoy, bu sanatın usta çırak ilişkisiyle yüzyılları aşarak günümüze eriştiğini ve ramazan ayının sembolü haline geldiğini vurguladı.
- "Yüzyıllar boyunca vakıf camileri topluma mesajlar verdi"
Ersoy, camiler üzerinde parlayan mahyaların ramazan sevincini arttırdığını dile getirerek, şunları kaydetti:
"Mahya geleneği aslında bir iletişim yöntemi dersek yanlış olmaz. Camilere asılan mahyalarla verilen mesajlar herkesi aynı duyguda buluşturmak, aynı konuda düşündürmek amacındaydı. Ayetlerden alınan bölümler, hadisi şerifler, güzel sözlerle yüzyıllar boyunca vakıf camileri topluma mesajlar verdi. Mahya vakıf eserin sesi oldu. Genel Müdürlük olarak İstanbul, Edirne ve Bursa'daki vakıf camilerimizi yine mahyalarla donattık. Bu sene sağlığımız için yanıyor mahyalar. Bir olacağız, biz olacağız bugünleri yardımlaşarak aşacağız. Özümüzdeki yardımlaşma ve dayanışma duygularımıza tutunmalıyız."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Kur'an kursu öğreticisi, 7 bakkalın veresiye defterlerindeki borçları ödedi
24 Nisan 2020 12:33
|İftar davetlerinde sipariş dönemi
24 Nisan 2020 11:38
|Virüsü yenen Bilim Kurulu Üyesi: Tüm tedbirleri almıştım
24 Nisan 2020 11:33
|Sanatçılar 'Hatıran Yeter' şarkısıyla 'Evde kal' mesajı verdi
24 Nisan 2020 10:55
|Prof. Dr. Serhat Tunç: Gülen adamın incelenmesi gerek
24 Nisan 2020 09:14
|Biraz daha sabır: Bir çuval inciri berbat etmeyelim
24 Nisan 2020 06:51
|İstanbul'da ramazan davulcuları maske takarak mesaiye başladı
24 Nisan 2020 03:51
|Dünya genelinde korona virüsten ölenlerin sayısı 190 bini aştı
24 Nisan 2020 01:37
|Yurt dışından 5 bin 284 Türk vatandaşı daha tahliye edildi
24 Nisan 2020 01:18
|Mehmetçik, Hatice'nin Türk bayrağı talebi için seferber oldu
23 Nisan 2020 23:31