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Karadağ'daki Türk vatandaşları THY'nin seferiyle Türkiye'ye hareket etti

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan önlemler kapsamında sınırların kapatılmasının ardından Karadağ'da kalan ve Türkiye'ye dönmek isteyen Türk vatandaşları için özel uçak seferi düzenlendi.
 24 Nisan 2020 11:55
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Karadağ'daki Türk vatandaşları THY'nin seferiyle Türkiye'ye hareket etti

Türk Hava Yollarına (THY) ait uçak, 150 civarında yolcusuyla Karadağ'ın başkenti Podgorica'daki havalimanından Türkiye'ye hareket etti.

Türkiye'nin Podgorica Büyükelçisi Songül Ozan, havalimanında yaptığı açıklamada, bugün THY'nin özel seferiyle 150 civarında Türk vatandaşını daha Türkiye'ye uğurladıklarını belirterek, "Karadağ'dan yaptığımız nakillerle 900'ün üstüne vatandaşımız bugün itibarıyla Türkiye'ye ulaşmış olacak." dedi.

Türkiye'ye gidenlerin, yurda döndükleri için çok memnun olduklarını dile getiren Ozan, "İnşallah sağ salim Türkiye'ye ulaşıp ve karantinadan sağlıklı bir şekilde çıkıp ailelerine kavuşurlar." ifadelerini kullandı.

Yolculardan Olcan Ataş da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere tüm devlet yetkililerine teşekkür ederek, "Bizi bu bayramda burada bırakmadığı için Allah devletimizden ve milletimizden razı olsun." diye konuştu.

Karadağ'da yaklaşık 1,5 yıldır çalıştığını söyleyen Ataş, bugün Türkiye'ye dönen herkesin çok mutlu ve sevinçli olduğunu dile getirdi.
Anadolu Ajansı
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