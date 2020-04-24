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Kızılay'dan 'Kan bağışı yapılan ortamlar güvenli' açıklaması

Türk Kızılay İç Anadolu Bölge Kan Merkezi Müdürü Adem Tatar: Kan stoklarında 4'te bir oranında azalma var. Sağlık Bakanlığının aldığı tedbirler doğrultusunda kan taleplerinde de yüzde 50 azalma oldu. Kan talebi ile bizim topladığımız kan arasında yüzde 25'lik bir açık oluştu
 24 Nisan 2020 11:56
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Kızılay'dan 'Kan bağışı yapılan ortamlar güvenli' açıklaması

- Türk Kızılay İç Anadolu Bölge Kan Merkezi Müdürü Adem Tatar, vatandaşların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaşabilir endişesiyle kan bağışında bulunmamalarının doğru olmadığını belirterek, "Kan bağışı yapılan ortamlar hastane değil. Kan bağışı yapılan ortamlar güvenli." dedi.

Tatar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyanın bir salgın sürecinden geçtiğini hatırlatarak, bunun kan stoklarını da olumsuz etkilediğini dile getirdi.

Virüs salgını başladığından bu yana kan bağışlarında ciddi bir azalma olduğuna dikkati çeken Tatar, "Kan stoklarında 4'te bir oranında azalma var. Sağlık Bakanlığının aldığı tedbirler doğrultusunda kan taleplerinde de yüzde 50 azalma oldu. Kan talebi ile bizim topladığımız kan arasında yüzde 25'lik bir açık oluştu." diye konuştu.

Tatar, her yıl ramazan ayı öncesi ekip sayısını artırarak kan bağışı kampanyalarını yoğunlaştırdıklarını, böylece de ramazanda depo stok seviyesini maksimum seviyeye çıkardıklarını aktardı.

Ancak bu yıl salgından dolayı bunu gerçekleştiremediklerine dikkati çeken Tatar, şöyle devam etti:

"Stoklarımız zaten az seviyede. Günlük belli sayıda kan alabiliyoruz. Şimdilik geriden gelen stoğumuzla idare ediyoruz ancak ramazan ayı içinde kan stokları bizim için bir sorun olarak duruyor. Virüsten korunma kurallarına uyma şartıyla insanlarımız 15-20 dakikalarını ayırarak kan bağışında bulunabilirler. Kan bağışı yapılan ortamlar hastane değil. Kan bağışı yapılan ortamlar güvenli. Biz sağlıklı insanların kan bağışına gelmesini istiyoruz ve herhangi bir şikayeti olan insan zaten gelmiyor. Kan bağışı yapma şartlarını taşıyan insanlarımızı bağış yapmaya bekliyoruz. Merkezlerimizde her türlü virüsten korunma tedbiri uygulanıyor."

- İmmün plazma bağışıyla 9 hastaya bile umut olunabilir

Tatar, kan merkezinin immün plazma bağışı kabulüne başladığını, bu bağışı koronavirüs geçirmiş ve iyileşmiş kişilerden gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Sağlık Bakanlığından aldıkları verilerle immün plazma bağışı yapabilecek kişilerle iletişime geçtiklerini ifade eden Tatar, aferez cihazıyla gerçekleştirilen işlemin 40-45 dakika sürdüğünü ve kandaki plazmanın toplandığını söyledi.

Tatar, bir kişiden toplanacak tedavi plazma miktarının 200 mililitre olarak belirlendiğini bildirerek, şunları kaydetti:

"200 mililitrenin üstünde de plazma verebiliyor bağışçı. Kişinin kilosuna, boyuna göre bu miktar 400, 600 mililitreye kadar çıkıyor. İmmün plazma bağışı 600 mililitre olunca bu 200'e bölünerek 3 kişiye gönderilebiliyor. İmmün plazma bağışçısı bir hafta sonra tekrar bağış yapabiliyor. Bağışçı 3 kez bu şekilde bağışta bulunabiliyor. Böylece belki 6, 9 hastaya ümit olma şansı var. Tedavi olmuş kişileri immün plazma bağışına davet ediyoruz."

Anadolu Ajansı
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