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Gün ortası döviz fiyatları

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları
 24 Nisan 2020 12:03
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Gün ortası döviz fiyatları
İSTANBUL ALIŞ SATIŞ
ABD Doları 6,9720 6,9730
Avro 7,5000 7,5010
Sterlin 8,5930 8,6360
ANKARA
ABD Doları 6,9700 7,0200
Avro 7,4830 7,5330
Sterlin 8,4840 8,6650

Anadolu Ajansı
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