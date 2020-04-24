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Öğretmen ve veliler, Kovid-19'u fırsat bilerek okulu onardı

Van'da yeni tip koronavirüsten dolayı okulların kapanmasını fırsat bilen öğretmen ve veliler, görev yaptıkları okulun duvarlarını boyadı, tahrip olan yerlerini, sıra ve masaları onarıp duvarlarını süsledi
 24 Nisan 2020 11:54
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Öğretmen ve veliler, Kovid-19'u fırsat bilerek okulu onardı

- Van'ın Muradiye ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle okulların kapanmasını fırsat bilen öğretmen ve veliler, öğrencilere daha güzel bir eğitim ortamı hazırlamak için okulun duvarlarını boyayıp süsledi, sıra ve masaları onardı.

İlçeye 20 kilometre mesafede bulunan Uluşar Mahallesi'ndeki Bolu İlk ve Orta Okulunda görev yapan öğretmenler, Kovid-19 önlemleri kapsamında uzaktan eğitime geçilmesiyle öğrencilerinin temiz, düzenli ve daha güzel bir ortamda eğitimlerine devam etmesi için seferber oldu.

Aralarında para toplayarak gerekli malzemeleri alan öğretmenler, hummalı bir çalışma başlattı.

Mahalledeki velilerin de destek verdiği öğretmenler, sosyal mesafe kurallarına da uyarak okulun dış duvarından iç kısımlarına, sırasından öğrencilerin kullandığı dolaplara kadar tüm bölümleri boyayıp, yeniledi.

Duvarları da resimlerle süsleyen öğretmenler, öğrencilerine güzel bir ortam hazırladı.

Okul müdürü Eset Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 400 öğrencinin bulunduğu okulda 20 öğretmenin görev yaptığını söyledi.

Kovid-19 nedeniyle uzaktan eğitimin başlamasıyla okuldaki eksikleri gidermek için çalışma başlattıklarını belirten Demir, şunları ifade etti:

"Okulumuzu güzelleştirmek için öğretmenlerimizle aramızda para topladık. Aldığımız malzemelerle tadilata başladık. Velilerimiz de bize destek verdi. Öğrencilerimize hijyenik ve sağlıklı bir ortamda eğitim yapma imkanı sunmak istedik. Bu çalışmaları yaparken sosyal mesafe kurallarına da uyuyoruz."

Öğrenci velisi Burhan Kaya, okulun yenilenmesi için fedakarlık yapan öğretmenlere destek olmak istediklerini dile getirdi.

Öğretmenlerin kendi imkanlarıyla malzeme aldığını anlatan Kaya, "Biz de veliler olarak elimizden gelen konularda yardım ediyoruz. Okulumuz temiz olsun, öğrencilerimiz hijyenik ortamda ders işlesin istiyoruz. Burada eğitim gören öğrenciler bizim çocuklarımız. Öğretmenlerimiz bizim çocuklarımız için emek harcıyor. Onlara destek vermek bizim görevimiz." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı
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