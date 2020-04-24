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'Ramazan öncesi SYDF'ye 176 milyon ilave kaynak aktarıldı'

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: Ramazan öncesi ihtiyaç sahipleri için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına 176 milyon lira ilave kaynak aktarıldı
 24 Nisan 2020 12:31
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'Ramazan öncesi SYDF'ye 176 milyon ilave kaynak aktarıldı'

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ramazan öncesinde ihtiyaç sahipleri için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına 176 milyon 440 bin 119 lira ilave kaynak aktarıldığını bildirdi.

Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, ramazan öncesinde temel gıda gereksinimlerini karşılayamayan ihtiyaç sahipleri, şehit yakını ve gazilere yönelik Sosyal Yadımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına ek ödenek gönderildiğini belirtti.

Bu kapsamda toplam 176 milyon 440 bin 119 lira ilave kaynak aktarımı gerçekleştiğini ifade eden Selçuk, gıda yardımı yapılması için gönderilen kaynağın ramazan ayı öncesinde ulaştırılmasına ilişkin tedbirlerin alındığını kaydetti.

Selçuk, aktarılan paranın ihtiyaç sahiplerine iletilmesi için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının çalışma yürüttüğünü bildirerek, "İnanıyorum ki ihtiyaç sahibi hiç kimse kalmadan bu süreci tamamlayacağız." ifadesini kullandı.

Bakan Selçuk, "Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca ulaştırılan yardımlardan, sosyal güvenceli birinin bulunmadığı haneler ile sosyal güvenceli biri olmakla birlikte, hane içindeki kişi başına düşen geliri asgari ücret net tutarının 1/3'ünden az olan haneler faydalanabiliyor." bilgisini paylaştı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle acil durum kararı alındığını hatırlatan Selçuk, dönemsel olarak temel ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda olan kişilerin de bu yardımlardan yararlanabileceğine dikkati çekti.

Bakan Selçuk, yıl içinde ayni ve nakdi yadımların ihtiyaç sahiplerine iletildiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Her il ve ilçede kurulu bulunan 1003 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, 3294 sayılı Kanun kapsamında muhtaçlığı tespit edilen hanelerin gıda ihtiyaçlarının karşılanması için yıl boyunca ayni ve nakdi olarak gıda yardım yapıyor. Buna ek olarak her yıl ramazan ayı ve Kurban Bayramı öncesinde muhtaç haneler ile şehit yakını ve gazilerimizin de temel gıda ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik birer periyodik pay tutarında ilave kaynak aktarıyoruz."
Anadolu Ajansı
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