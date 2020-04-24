1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kur'an kursu öğreticisi, 7 bakkalın veresiye defterlerindeki borçları ödedi

Kayseri'nin Develi ilçesinde bir Kur'an kursu öğreticisi, 7 bakkalın veresiye defterlerindeki yaklaşık 27 bin liralık borcu kapattı.
 24 Nisan 2020 12:33
Yazdır
Kur'an kursu öğreticisi, 7 bakkalın veresiye defterlerindeki borçları ödedi

Kayseri'nin Develi ilçesinde bir Kur'an kursu öğreticisi, 7 bakkalın veresiye defterlerindeki yaklaşık 27 bin liralık borcu kapattı.

İl Müftülüğünden yapılan yazılı açıklamada, vaiz, imam hatip, müezzin ve Kur'an kursu öğreticilerinin vatandaşlara her türlü manevi destek ve rehberlik hizmetini verdikleri ve mesai mefhumu gözetmeden çalıştıkları belirtildi.

Açıklamada, Kayseri'de ev ev gezen il ve ilçe müftülüklerinin personelinin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle sokağa çıkamayan yaşlı, engelli ve kronik hastalığı bulunan vatandaşlara da yardımcı olduğu ifade edildi.

Bu kapsamda Develi ilçesinde görev yapan Kur'an kursu öğreticisi Mahmut Çiftçi'nin 7 bakkalın borç defterlerini satın aldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bunlardan 4 bakkalın tüm borç defterlerini, 3 bakkalın da bir kısım defterlerini satın alarak vatandaşlarımızın 26 bin 677 lira civarındaki borçlarını kapatmıştır. Aileleri rahatlatarak gönüllerini yapmıştır. Ayrıca Develi'deki din görevlileri kendi aralarında topladıkları paralarla ve hayırseverlerin de destekleriyle 18 kurban keserek muhtaç ailelere dağıtmışlardır."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
8 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Acun'a meydan okuyan Rizeli'nin ayağı iki yerden kırıldı
24 Nisan 2020 13:58		 Doğu'da iki ilde sağanak bekleniyor
24 Nisan 2020 12:35
Vakıf camilerinde 'kandiller' bu yıl sağlık için yanıyor
24 Nisan 2020 11:53		 İftar davetlerinde sipariş dönemi
24 Nisan 2020 11:38
Virüsü yenen Bilim Kurulu Üyesi: Tüm tedbirleri almıştım
24 Nisan 2020 11:33		 Sanatçılar 'Hatıran Yeter' şarkısıyla 'Evde kal' mesajı verdi
24 Nisan 2020 10:55
Prof. Dr. Serhat Tunç: Gülen adamın incelenmesi gerek
24 Nisan 2020 09:14		 Biraz daha sabır: Bir çuval inciri berbat etmeyelim
24 Nisan 2020 06:51
İstanbul'da ramazan davulcuları maske takarak mesaiye başladı
24 Nisan 2020 03:51		 Yurt dışından 5 bin 284 Türk vatandaşı daha tahliye edildi
24 Nisan 2020 01:18
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:05 - MEB'in Sözlü Sınav uygulaması sadece zaman kaybı!14:05 - Kars'ta karantinadaki köylerden kaçan 12 kişiye, 37 bin 800 lira ceza13:58 - Acun'a meydan okuyan Rizeli'nin ayağı iki yerden kırıldı13:47 - Tezgahlarda balık fiyatları ucuzladı13:40 - Riskli yapı alanlarında kira yardımı 1 yıl uzatıldı13:34 - AYM Başkanı: 268 bin civarında bireysel başvuru yapıldı13:26 - Dünya genelinde koronavirüsten iyileşenlerin sayısı 750 bini geçti13:19 - Çeyrek altın ne kadar?13:11 - Uzmanından anne adayları için 'oruç' uyarısı13:07 - Motosikletteki yolcunun metrelerce havaya uçtuğu anlar kamerada
13:04 - İşçileri taşıyan minibüs kaza yaptı, 4 kişi yaralandı12:50 - Enflasyon Raporu 30 Nisan'da açıklanacak12:40 - Manisa'da işçi servis minibüsü park halindeki tıra çarptı: 1 ölü, 15 yaralı12:35 - Doğu'da iki ilde sağanak bekleniyor12:33 - Kur'an kursu öğreticisi, 7 bakkalın veresiye defterlerindeki borçları ödedi12:31 - 'Ramazan öncesi SYDF'ye 176 milyon ilave kaynak aktarıldı'12:30 - Sağlık Bakanlığı'ndan uyarı: Koronada oruca dikkat12:12 - Kripto telsiz ağı iki ilde daha kurulacak
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sosyal mesafenin uygulanmadığı, Anıtkabir ve Birinci Meclis'teki 23 Nisan törenleri hakkında ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Bir şehrimizde hiç koronavirüs hastası kalmadı
Bakan Koca açıkladı... Lise ve Üniversite sınavı yapılacak mı?
Polis alımına dair 4 yönetmelikte değişiklik yapıldı
24 Nisan 2020 tarihli atama ve görevden alma kararnamesi yayımlandı
Ramazanda herkese 1 GB ücretsiz internet
Dava dosyalarının içeriğine, UYAP'tan erişebilirsiniz!
Tunç Soyer, 23 Nisan'daki hareketleriyle gündem oldu
Yargıtay'ın, kamu personelini ilgilendiren 2020 tarihli 17 yeni kararı
Benzine 29 kuruşluk zam yolda
Sağlık Bakanlığı'ndan uyarı: Koronada oruca dikkat
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
9 yaşındaki kızını öldüren baba 1
bekçilerin kendilerine bekçi denmesini istememeleri 3
sıkılmaktan sıkılmak 2
Trabzon'da atatürk posterinin ters asılması 1
yüzümüzü güldürenler 5
ihbar etmek 2
prof.dr.ercüment ovalı 2
fatih tezcan'ın 23.04.2020 tarihli tweeti 1
ice man 1
pimapen 1
SON İLANLAR
Yaylakent Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Senir Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Kırıkkale Bahşılı Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
Zonguldak SYDV Geçici 10 İşçi Alacak
Manisa Soma Belediyesi Geçici 25 İşçi Alacak
Kırklareli Kıyıköy Belediyesi 3 İşçi Alacak
Kastamonu Hanonu Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Kastamonu Cide Belediyesi 5 İşçi Alacak
İzmir Ödemiş Belediyesi Geçici 65 İşçi Alacak
İstanbul Bimtaş 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam