Kur'an kursu öğreticisi, 7 bakkalın veresiye defterlerindeki borçları ödedi
|24 Nisan 2020 12:33
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Kayseri'nin Develi ilçesinde bir Kur'an kursu öğreticisi, 7 bakkalın veresiye defterlerindeki yaklaşık 27 bin liralık borcu kapattı.
İl Müftülüğünden yapılan yazılı açıklamada, vaiz, imam hatip, müezzin ve Kur'an kursu öğreticilerinin vatandaşlara her türlü manevi destek ve rehberlik hizmetini verdikleri ve mesai mefhumu gözetmeden çalıştıkları belirtildi.
Açıklamada, Kayseri'de ev ev gezen il ve ilçe müftülüklerinin personelinin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle sokağa çıkamayan yaşlı, engelli ve kronik hastalığı bulunan vatandaşlara da yardımcı olduğu ifade edildi.
Bu kapsamda Develi ilçesinde görev yapan Kur'an kursu öğreticisi Mahmut Çiftçi'nin 7 bakkalın borç defterlerini satın aldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Bunlardan 4 bakkalın tüm borç defterlerini, 3 bakkalın da bir kısım defterlerini satın alarak vatandaşlarımızın 26 bin 677 lira civarındaki borçlarını kapatmıştır. Aileleri rahatlatarak gönüllerini yapmıştır. Ayrıca Develi'deki din görevlileri kendi aralarında topladıkları paralarla ve hayırseverlerin de destekleriyle 18 kurban keserek muhtaç ailelere dağıtmışlardır."
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