Motosikletteki yolcunun metrelerce havaya uçtuğu anlar kamerada
|24 Nisan 2020 13:07
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Ümraniye Tepeüstü Mahallesi Yeşildere Caddesi üzerinde 8 Nisan'da, üzerinde iki kişinin bulunduğu motosiklet Ümraniye istikametinde ilerlediği sırada karşıdan gelen ve sokağa dönüş yapan otomobille çarpıştı.
YOLCU HAVAYA UÇTU
Çarpmanın etkisiyle motosikleti kullanan kişi yere savrulurken, arka kısmında oturan kişi metrelerce havaya fırladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıları ambulansla çevredeki hastanelere götürdü. Yaralıların durumunun ağır olduğu öğrenildi.
GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
Öte yandan kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, üzerinde iki kişinin bulunduğu motosiklet seyir halindeyken karşıdan gelen bir otomobille çarpışıyor. Çarpışmanın etkisiyle motosikleti kullanan kişi yere savrulurken, arka kısmında oturan kişinin metrelerce havaya fırlayarak yere düştüğü görülüyor.
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