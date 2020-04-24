Riskli yapı alanlarında kira yardımı 1 yıl uzatıldı
Riskli ve rezerv yapı alanlarında kira yardımı süresinin üst sınırını 48 aya çıkaran yönetmelik değişikliği, 1 Ocak 2020'den geçerli olmak üzere, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi
|24 Nisan 2020 13:40
|Yazdır
Riskli ve rezerv yapı alanlarında kira yardımı süresi 1 yıl uzatıldı.
6306 Sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Düzenleme kapsamında riskli ve rezerv yapı alanlarında Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenecek kira yardımı süresinin üst sınırı 1 yıl uzatılarak, 36 aydan 48 aya çıkarıldı.
Ayrıca daha önce, dönüşüm projeleri özel hesabının finansman durumu gözetilerek Bakanlıkça uygun görülmesi halinde kira yardımının ilk 5 aya kadar olan kısmı peşin ödenebiliyordu. Değişiklikle bu süre de 1 yıla yükseltildi.
Yönetmelik, 1 Ocak 2020'den itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Kars'ta karantinadaki köylerden kaçan 12 kişiye, 37 bin 800 lira ceza
24 Nisan 2020 14:05
|'Ramazan öncesi SYDF'ye 176 milyon ilave kaynak aktarıldı'
24 Nisan 2020 12:31
|Sağlık Bakanlığı'ndan uyarı: Koronada oruca dikkat
24 Nisan 2020 12:30
|Kripto telsiz ağı iki ilde daha kurulacak
24 Nisan 2020 12:12
|Virüs nedeniyle kızını göremeyen babaya 'görüntülü görüşme' izni
24 Nisan 2020 12:07
|Doktor adaylarının mezuniyetlerini kolaylaştıracak yeni karar
24 Nisan 2020 11:44
|Berlin'den Konya'ya telekonferansla gayrimenkul satışı yapıldı
24 Nisan 2020 11:41
|Meslek liseleri üretim yapabilme kapasitelerini ispatladı
24 Nisan 2020 11:37
|KVKK'dan 'kişisel veri güvenliği' uyarısı
24 Nisan 2020 11:16
|Her yaştan YouTuber vergi ödeyecek
24 Nisan 2020 10:06