Kars'ta karantinadaki köylerden kaçan 12 kişiye, 37 bin 800 lira ceza
Kars'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinadaki köylerden kaçan 12 kişiye, 37 bin 800 lira idari para cezası uygulandı.
|24 Nisan 2020 14:05
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Kars'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinadaki köylerden kaçan 12 kişiye, 37 bin 800 lira idari para cezası uygulandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında kent genelinde 341 personelin katılımıyla uygulama gerçekleştirildi.
Çalışmalarda 283 iş yeri, 15 park ve bahçe, mesire ve yürüyüş alanı ile 517 araç denetlenirken, 641 kişi de sorgulandı.
Uygulamada karantinadaki köylerden kaçtığı belirlenen 12 kişiye, 37 bin 800 lira idari para cezası uygulandı.
Ayrıca sokağa çıkma kuralını ihlal eden 20 yaş altı bir kişiye de 329 lira ceza verildi.
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